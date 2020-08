MotoGP, Stiria: La firma di Pol Espargaró nelle FP2

Pol Espargaró e KTM brillano nel pomeriggio austriaco, con il miglior crono nelle FP2. Seguono Takaaki Nakagami e le Suzuki.

Secondo turno del venerdì a trazione KTM. Pol Espargaró si mette in evidenza sul circuito di casa del suo team, stampando il tempo di riferimento nella prima giornata del GP MotoGP di Stiria. Seconda piazza per Takaaki Nakagami, seguono le Suzuki di Joan Mir ed Alex Rins, più arretrate invece le Ducati in questa sessione. Nomi interessanti al momento fuori dalla top ten in classifica combinata, ma vedremo nella giornata di sabato (meteo permettendo) cosa può succedere.

Temperature ben più alte rispetto al mattino, con Pol Espargaró molto presto passato al comando della classifica dei tempi, davanti a Rins. Non mancano svariate prove di gomme, e chiaramente l’assalto al miglior crono possibile già da questa giornata. Si prevede che sabato il meteo sia ben più incerto, quindi si cerca il piazzamento in Q2 provvisoria. Sembrano continuare i problemi sulla M1 Quartararo, tra gesti eloquenti ed uscite di pista.

Martella senza interruzione Pol Espargaró, che realizza infine il miglior crono di questo fine settimana, limando il best lap del mattino di Miller. Seconda piazza finale per Takaaki Nakagami, risalito dopo un gran ultimo giro, seguono le due Suzuki di Joan Mir ed Alex Rins, Rossi e Quartararo provvisoriamente fuori dalla classifica della Q2.

La classifica FP2