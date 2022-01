MotoGP, Stefan Bradl: “Mai speculato su Marc Marquez”

La MotoGP riparte con lo shakedown a Sepang (31 gennaio-2 febbraio), ma Stefan Bradl ha già tenuto due giorni di test a Jerez. A Marc Marquez gli auguri per la rincorsa al titolo.

Sono giorni di intenso lavoro per Honda e Stefan Bradl che, dopo la due giorni di Jerez, vola a Sepang per lo shakedown dal 31 gennaio al 2 febbraio. Divenuto recentemente padre, il collaudatore MotoGP ha provato i nuovi aggiornamenti della RC213V. Bocche cucite sulle novità apportate rispetto all’ultimo test di dicembre. “La cosa più importante per la Honda è che Marc Marquez possa lottare di nuovo per il titolo“.

Ieri Bradl ha preso un volo da Jerez a Madrid, alle 15 volo con Qatar Airways via Doha, destinazione Kuala Lumpur. Tutti i membri del team di test HRC hanno effettuato un test molecolare. All’arrivo in Malesia dovranno farne un altro e mettersi in quarantena fino all’esito. Honda Racing Corporation (HRC) ha scelto le stesse tre piste di prova obbligatorie degli anni precedenti: Jerez, Misano e Motegi. Un collaudatore Honda MotoGP può provare solo in queste sedi prima della data ufficiale del GP. La pista giapponese viene sfruttata dai collaudatori locali, che provano i primi materiali prima di spedirli in Europa.

Il jolly tedesco di casa Honda

La scorsa estate Stefan Bradl ha rinnovato per due anni con Honda, sarà la sua quinta stagione da collaudatore della RC-V. Nel 2020-2021 ha sostituito Marc Marquez per 14 volte, 7° posto a Portimao come miglior risultato. Nella prossima stagione MotoGP non dovrebbero esserci sorprese. Il pilota tedesco effettuerà due wildcard come da contratto. “Non ho mai voluto speculare su Marquez – spiega a Speedweek.com -. Ecco perché non ho mai affrontato questo argomento. Quindi non sarò deluso se sarà in forma. Al contrario: sono felice che Marc sia di nuovo pronto“.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio ritornerà in azione per il test shakedown in Malesia. Insieme a lui gireranno Aleix Espargaró e Maverick Viñales, dal momento che Aprilia può beneficiare ancora delle concessioni. Poi i rookie del 2022: Raul Fernández, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Darryn Binder, insieme ai collaudatori degli altri costruttori. La presenza di Stefan Bradl non è prevista per il secondo test MotoGP in Indonesia, ma ritornerà a girare a Jerez alla fine di febbraio.