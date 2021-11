Stefan Bradl in azione nel GP di Algarve in sostituzione di Marc Márquez. Repsol Honda Team si affida al tester per il penultimo round 2021.

Di ieri la notizia che un incidente in allenamento terrà Marc Márquez lontano dalla pista in occasione del GP di Algarve. Al suo posto però HRC chiama il tester Stefan Bradl, che affiancherà così Pol Espargaró in occasione del penultimo round della stagione MotoGP 2021. Quinta apparizione stagionale per il collaudatore tedesco, che a Portimao ha messo a referto un 7° posto l’anno scorso nel primo evento disputato all’Autódromo do Algarve. Per quanto riguarda il compagno di box, è certo determinato a rifarsi del KO tecnico nel GP del Portogallo di aprile, galvanizzato anche dal suo miglior risultato in top class ottenuto a Misano-2.

