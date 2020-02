MotoGP SPY: Altre novità aerodinamiche per KTM?

Qualche altra novità aerodinamica per KTM? Sembra così, almeno da quanto s'è visto sulla RC16 di Pol Espargaró a Sepang. Le immagini.

Durante questo shakedown MotoGP a Sepang, mentre Honda prova ancora nuovi telai, le altre squadre si concentrano su altre aree. Parliamo di elettronica, regolazioni geometriche ed aerodinamica. Mentre i primi due aspetti possono essere perfezionati nel corso della stagione, per il terzo serve una prima versione definitiva, da ‘congelare’ il giovedì prima del Gran Premio del Qatar.

In Malesia quindi stiamo assistendo ad un ‘valzer’ di alette che, tra l’altro, iniziano a somigliarsi. KTM in questo senso non fa eccezione. Pol Espargaró ha provato lunedì una presa d’aria più grande e verticale, come abbiamo visto per Ducati, Yamaha e Aprilia. Oltre a ciò, ha testato anche alette biplanari che ricordano quelle di Honda e Suzuki.

Le novità in questione sono state catturate furtivamente dalla telecamera del sito ufficiale MotoGP.com . Sembra poi che queste non siano certo state le uniche cose provate dagli uomini di Mattighofen nel corso di questi tre giorni…

L’articolo originale su paddock-gp.com