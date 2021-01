MotoGP, spostamenti tecnici da e verso il box di Marc Marquez

Nella stagione MotoGP 2021 Marc Marquez ha soffiato Jenny Anderson a Pol Espargarò. Il suo telemetrista Hugo Bucher passa al test team.

Marc Marquez ha saltato l’intera stagione MotoGP 2020, ad eccezione del GP inaugurale a Jerez. Honda non è riuscita a vincere neppure una gara e acquisisce consapevolezza dell’importanza del Cabroncito. Nonostante la lontananza prolungata dal box continua però ad avere grande influenza sul team. Una dimostrazione è l’arrivo dell’ingegnere elettronico Jenny Anderson, soffiata non solo alla KTM ma anche al nuovo compagno di squadra Pol Espargarò.

L’arrivo di Pol alla Repsol-Honda ha comportato qualche cambiamento nel team tecnico Repsol-Honda. Fallito il tentativo di portare il suo ex capotecnico Paul Trevathan dalla KTM, il neozelandese ha un rapporto troppo stretto con Pit Beirer, perché era il suo capo meccanico nel Mondiale 250cc del 1999. Inoltre il minore dei fratelli Espargarò vedrà scivolare Jenny Anderson nell’angolo di box del pluricampione di Cervera. Il telemetrista Gerold “Hugo” Bucher, secondo quanto riporta Speedweek.com, si sta trasferendo nel test team HRC, guidato da Klaus Nöhles. Quindi lavorerà al fianco del collaudatore tedesco Stefan Bradl, già a partire dal test di lunedì prossimo a Jerez.

Nella sua prima stagione in MotoGP, Marc Marquez ha dovuto ereditare la gran parte dello staff di Casey Stoner. La vittoria del titolo iridato nel 2013 lo ha messo in una posizione di forza agli occhi dei vertici HRC, tanto da chiedere l’assunzione del suo ex team che aveva lasciato in Moto2. Incluso Hugo Bucher, che da allora ha attraversato alti e bassi, lavorando prima per Pedrosa e poi per Lorenzo e Alex Marquez. Nel 2021 era destinato all’equipaggio di Pol Espargaró, ma in autunno Santi Hernandez e Marc Marquez hanno deciso di trasferire Hugo Bucher al test team. “Per me andava bene, perché ho compiuto 58 anni a gennaio e sono felice di viaggiare per meno gare e test drive e avere meno stress. Inoltre vado molto d’accordo con Stefan Bradl e lunedì volerò con lui a Jerez“.