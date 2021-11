MotoGP, sorpresa Marc Marquez: riappare sulla pista di Rufea

Marc Marquez riappare in pubblico a Rufea in occasione dell'Allianz Junior Motor Camp. Ma la sua presenza nel test MotoGP a Sepang resta in dubbio.

Marc Marquez è ritornato in pubblico a quasi un mese dall’incidente in allenamento. Sul circuito di Rufea il campione della MotoGP ha fatto un’improvvisata ai ragazzini dell’Allianz Junior Motor Camp, un evento gratuito a cui partecipano ragazzi e ragazze tra i 10 e i 13 anni precedentemente selezionati da Alex e Marc Marquez attraverso i video. Quest’anno il fenomeno di Cervera non potrà partecipare attivamente in moto al corso, ma non ha deluso le aspettative dei partecipanti partecipando a qualche momento di teoria e divertimento.

Condizioni di salute incerte

Restano incerti i tempi di recupero del pilota Honda. Proseguirà con la fase di riposo fino al periodo di Natale, quando si sottoporrà ad una nuova visita medica. Solo allora saprà se sarà necessario intervenire chirurgicamente per correggere la diplopia, che si trascina dalla caduta con la moto di enduro. L’obiettivo è ritornare in sella alla RC213V nel prossimo test MotoGP in programma a febbraio sul circuito di Sepang.

Venerdì mattina Marc Marquez è arrivato a gran sorpresa a Rufea, per salutare le giovani promesse del MX e condividere con loro i suoi trucchi e le sue tecniche di guida sul fango. Dopo un incontro con i ragazzi è rimasto a bordo pista per osservarli in azione. Poi ha continuato a chiacchierare con loro per dispensare consigli. Non ha rilasciato interviste il fuoriclasse spagnolo, a parlare è suo fratello ai microfoni del giornale spagnolo ‘Marca’. Rivedremo Marc a Sepang? “Lo spero, sarà importante per lui, ma anche per noi della Honda avere il suo riferimento. Non ho considerato la possibilità che non ci sia, spero che i quattro piloti Honda possano partire con le stesse armi e poter fare un passo avanti“.