Aleix Espargaró inizia la domenica a Silverstone col miglior crono nel warm up. Seguono Nakagami ed il fratello Pol, cadono Bastianini, Marc Márquez e Dixon.

IN AGGIORNAMENTO

Warm Up

Temperature tra i 15 ed i 19° C ad accogliere i piloti della classe regina per l’ultima sessione che precede la gara. Ultima occasione anche per realizzare qualche prova in materia di gomme in vista della corsa. Ai microfoni di motogp.com, Piero Taramasso indica la media anteriore come la scelta migliore in ottica gara. Ma si aspetta tutt’e tre le mescole per il GP, pur sottolineando che tutto dipenderà dalle temperature (che comunque dovrebbero salire nel pomeriggio). Per quanto riguarda i tempi, i fratelli Espargaró iniziano al meglio portandosi presto al comando della classifica provvisoria, carichi dopo la prima pole stagionale del minore che ovviamente ha inorgoglito anche Aleix. Non manca qualche caduta nei minuti finali della sessione: inizia Enea Bastianini, segue poco dopo Marc Márquez, ecco infine Jake Dixon, tutti senza conseguenze.

La classifica

Foto: motogp.com