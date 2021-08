MotoGP Silverstone, si comincia: gli orari TV su Sky Sport, DAZN e TV8

Scatta l'appuntamento a Silverstone, chi brillerà nel venerdì di libere? Tutti gli orari TV del GP, diretta Sky Sport-DAZN e differita TV8.

Archiviata la conferenza stampa del giovedì, si comincia a fare sul serio a Silverstone. Venerdì in cui vedremo in azione le tre categorie del Motomondiale per le prime due sessioni di prove libere. Osservati speciali in MotoGP i due piloti di casa, Cal Crutchlow coi colori Monster Yamaha e Jake Dixon all’esordio con Petronas SRT. Chi inizierà a mettersi in evidenza? Attenzione al fuso orario (c’è un’ora di differenza rispetto al Regno Unito) ma anche al cambio per le gare della domenica! La diretta del Gran Premio di Gran Bretagna sarà visibile integralmente su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. Su TV8 invece è garantita solamente la differita di qualifiche e gare. A seguire tutti gli orari TV dell’evento.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato britannico.

Gli orari TV su Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 27 agosto

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 1

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 1

14.15-14.55 Moto3 Prove libere 2

15.10-15.55 MotoGP Prove libere 2

16.10-16.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 28 agosto

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.35-14.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30-15.00 MotoGP Prove libere 4

15.10-15.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10-16.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 29 agosto

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 MotoGP Warm Up

11.00-11.20 Moto2 Warm Up

12.20 Moto3 Gara

14.00 MotoGP Gara

15.30 Moto2 Gara

La programmazione TV8

Sabato 28 agosto

16.30 Paddock Live

17.00 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

18.15 Paddock Live

Domenica 29 agosto

14.35 Differita Moto3 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara

18.00 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com