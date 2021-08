MotoGP Silverstone, Prove 3: zampata di Jack Miller, Rossi in Q2

Ducati, Aprilia e Ducati nelle prime tre posizioni di queste FP3. Svetta Jack Miller su Aleix Espargaró e Jorge Martín, 4° il leader Quartararo.

Rossa al comando nella terza sessione di prove libere. Jack Miller si impone nel turno più importante in ottica qualifiche, realizzando il miglior crono assoluto dei due giorni a Silverstone. A soli 98 millesimi c’è la Aprilia guidata da Aleix Espargaró, vicinissima anche la Ducati dell’esordiente Jorge Martín, che chiude con il terzo crono della sessione. Il leader MotoGP Fabio Quartararo conclude con il 4° crono, in top ten infine troviamo anche il duo Repsol Honda, Bagnaia, Rossi, Binder ed il campione in carica Mir. Tutti gli orari del Gran Premio.

La prima notizia è che Lorenzo Savadori ha già concluso il suo GP. Il pilota Aprilia, convalescente da una lesione ad una caviglia, era apparso piuttosto dolorante dopo i primi due turni di libere: evento finito, si pensa al recupero per il prossimo round. Regolarmente in pista Quartararo e Marc Márquez, chiaramente un po’ acciaccati dopo gli incidenti di ieri. Dopo pochi minuti però ecco una prima scivolata, quella di Dixon, ricordiamo eccezionalmente all’esordio in MotoGP per questo evento. Piloti in azione sotto un cielo nuvoloso e con temperature tra i 15 ed i 18° C, di conseguenza è difficile vedere miglioramenti rispetto alla prima giornata. Almeno fino agli ultimi dieci minuti, quando si fanno notare Miller e Quartararo in particolare, i primi di una serie di stravolgimenti finali nella top ten combinata. Non aiuta una scivolata per Rins, cade anche Pol Espargaró dopo una serie di giri veloci. Bruciati infine gli ultimi tentativi in casco rosso per Rossi e Bagnaia a causa di una fumata bianca dalla RC16 di Petrucci. Nessuno scalza Jack Miller dalla prima piazza, seguono la Aprilia di Aleix Espargaró e la Ducati di Jorge Martín.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com