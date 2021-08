Pol Espargaró e Honda brillano a Silverstone, ecco la pole position! In prima fila Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, Jorge Martín ci aveva provato...

“Lo so che ho esultato come se avessi vinto la gara, ma è un grande passo avanti.” Il largo sorriso di Pol Espargaró e la festa al parco chiuso dicono chiaramente quanto sia stato difficile finora l’adattamento ad una Honda non proprio perfetta. Ma in questa tappa a Silverstone ecco arrivare la prima affermazione, una pole position con HRC dal grande valore. Seconda casella in griglia per Pecco Bagnaia, terza piazza per il leader MotoGP Fabio Quartararo. Menzione anche per il rookie Jorge Martín, che ha tentato di assicurarsi la terza pole consecutiva prima di un vistoso taglio di pista che gli è costato il giro… Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: Bastianini, che occasione!

Prima sessione di qualifiche in cui troviamo Zarco, Rins, due esordienti, tre KTM, il duo LCR Honda, le Yamaha di Crutchlow e Dixon. Lotta serrata con in bella evidenza anche Enea Bastianini, protagonista però anche di un violento incidente che lo mette KO prima della bandiera a scacchi. Primo posto a rischio con l’assalto finale di svariati piloti, e che infatti si volatilizza. Johann Zarco piazza il tempo di riferimento proprio nell’ultimo giro utile, ce la fa anche Alex Rins secondo: sono loro i due ragazzi che riescono a passare in Q2.

Q2: vola Pol Espargaró!

La top 12 ora è completa, inizia così un combattuto ultimo turno di qualifiche per assicurarsi la prima casella in griglia. In vetta troviamo presto Quartararo, Bagnaia e Martín, con molti altri in agguato, mentre Marc Márquez attende un po’ di più prima di farsi vedere in pista. Le posizioni cambiano continuamente, la lotta a colpi di tempi cronometrati non si ferma fino alla bandiera a scacchi. Arriva una bella sorpresa in occasione di questa tappa britannica: ecco Pol Espargaró, prima pole position con i colori Honda! Esulta il pilota spagnolo, che sembra trovarsi piuttosto bene questo fine settimana. Jorge Martín poco dopo sembra fare nettamente meglio, ma perde il giro per un bel taglio in pista. La prima casella rimane all’alfiere HRC, Pecco Bagnaia porta la Ducati in seconda piazza seguito a ruota da Fabio Quartararo.

Foto: motogp.com