MotoGP Silverstone: gli orari TV del 29/08 su Sky Sport, DAZN e TV8

Ci siamo, tutto pronto per le tre gare mondiali a Silverstone. Chi vincerà? Occhio agli orari TV! Diretta Sky Sport MotoGP e DAZN, differita su TV8.

Abbiamo anche i nomi degli autori delle pole position, ora a Silverstone mancano solo le gare. Pol Espargaró si è assicurato la prima casella in MotoGP, Marco Bezzecchi ha brillato in Moto2, Romano Fenati continua a mostrarsi inarrestabile in Moto3. Tre gare certo combattute e da non perdere. Attenzione al fuso orario (c’è un’ora di differenza rispetto al Regno Unito) ma anche al cambio per le gare della domenica per la concomitanza con la F1! La diretta del Gran Premio di Gran Bretagna sarà visibile integralmente su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. Su TV8 invece è garantita solamente la differita delle gare. A seguire tutti gli orari TV dell’evento.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le categorie e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato britannico.

Massaggio Capitale, relax a Roma

Gli orari TV su Sky Sport MotoGP e DAZN

Domenica 29 agosto

10.00-10.20 Moto3 Warm Up

10.30-10.50 MotoGP Warm Up

11.00-11.20 Moto2 Warm Up

12.20 Moto3 Gara

14.00 MotoGP Gara

15.30 Moto2 Gara

La programmazione TV8

Domenica 29 agosto

14.35 Differita Moto3 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara

18.00 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com