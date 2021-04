MotoGP, si va a Portimao: gli orari TV, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Ci avviciniamo al terzo evento della stagione MotoGP 2021, di scena a Portimao. Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Dopo il doppio round a Losail, ecco che ci avviciniamo alla settimana che ci porta verso il terzo evento della stagione 2021. Le tre categorie del Motomondiale vanno in Portogallo, all’Autodromo do Algarve di Portimao, per il primo appuntamento europeo dell’anno. La diretta esclusiva del Gran Premio sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere in differita le qualifiche e le gare delle tre categorie. Tutti gli orari.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Giovedì 15 aprile

18.00: Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 16 aprile

10.00: Diretta Moto3 Prove Libere 1

10.55: Diretta MotoGP Prove Libere 1

11.55: Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.15: Diretta Moto3 Prove Libere 2

15.10: Diretta MotoGP Prove Libere 2

16.10: Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 17 aprile

10.00: Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55: Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55: Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35: Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30: Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10: Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10: Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 18 aprile

10.00: Diretta Moto3 Warm Up

10.30: Diretta MotoGP Warm Up

11.00: Diretta Moto2 Warm Up

12.20: Diretta Moto3 Gara

14.00: Diretta MotoGP Gara

15.30: Diretta Moto2 Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8 (da confermare)

Come avvenuto per gli anni precedenti, TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo MotoGP. Per quanto riguarda la tappa in Portogallo parliamo di eventi in differita, ecco gli orari.

Sabato 17 aprile

17.15 Paddock Live

17.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

19.00 Paddock Live

Domenica 18 aprile

18.15 Differita Moto3 Gara

19.15 Differita MotoGP Gara

20.15 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com