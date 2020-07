MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE in azione a Jerez per una giornata unica di test prima del GP. Gli orari dei turni delle quattro categorie.

Il Motomondiale scalda i motori con una giornata unica di test a Jerez. Dopo il lungo stop le categorie MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE riprendono contatto con le rispettive moto in vista del Gran Premio di Spagna. Tre sessioni per la classe elettrica, della durata di mezz’ora ciascuna, due ben più lunghe (circa un’ora e mezza) per la categoria regina. L’entry class e la categoria intermedia invece avranno a disposizione 40 minuti per turno.

Prima presa di contatto in assoluto con la Energica Ego Corsa per Jakub Kornfeil, che è recentemente subentrato a Bradley Smith in MotoE. Ricordiamo poi tre nostri portacolori ancora convalescenti: Andrea Dovizioso in MotoGP (frattura della clavicola), Marco Bezzecchi in Moto2 (infortunio ad una caviglia), il rookie MotoE Tommaso Marcon (lesione del legamento crociato di un ginocchio). Una prima prova per saggiare il loro stato di forma.

Gli orari dei turni di test

08:30-09:00 MotoE Sessione 1

09:10-09:50 Moto3 Sessione 1

10:00-11:30 MotoGP Sessione 1

11:40-12:20 Moto2 Sessione 1

12:30-13:00 MotoE Sessione 2

13:10-13:50 Moto3 Sessione 2

14:00-15:30 MotoGP Sessione 2

15:40-16:20 Moto2 Sessione 2

16:30-17:00 MotoE Sessione 3

Foto: Circuito de Jerez