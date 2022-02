Marco Bezzecchi chiude tre giornate soddisfacenti in sella alla Ducati targata VR46. Con Pecco Bagnaia attento osservatore nel suo box.

Si chiudono tre giorni di prove molto soddisfacenti per Marco Bezzecchi. Attivissimo nello shakedown realizzato a Sepang, il rookie VR46 sottolinea il feeling in costante miglioramento in sella alla sua Ducati, oltre a sentirsi bene a livello fisico. Un buon segnale in vista dei test veri e propri, che avranno luogo sabato e domenica assieme a tutti i non-esordienti della classe MotoGP. Griglia della top class quindi al completo sulla pista malese, compreso Pecco Bagnaia, che ha già fatto capolino oggi nel suo box per dare una mano.

“Oggi è andata meglio di ieri, siamo riusciti a migliorare ancora un po’. Sono contento in generale dello shakedown.” Inizia così il suo commento su queste giornate sul tracciato di Sepang nel meeting online alla fine del day-3. Un’attività molto importante sia per lui che per gli altri colleghi esordienti. “Il feeling in sella è migliorato costantemente e fisicamente non sto malissimo, anzi al momento ne sono contento. Da dire che non ho provato da fare dei long run, né ho realizzato tanti giri in sequenza. Ci penseremo più avanti.”

Per quanto riguarda la moto, “A Jerez è stato più complicato, qui mi sono trovato subito meglio senza fare grandi cose. Non abbiamo fatto nulla, solo qualcosa ai manubri. Al momento meglio darle ancora del lei, ma abbiamo fatto un passo avanti.” Ha seguito qualcuno in pista? “Oggi ho seguito Aleix Espargaró per un paio di giri, ma era un po’ più veloce di me…” è la risposta del pilota VR46. “Nei giorni successivi sarà più facile trovare qualcuno in pista, ma non miro a nessuno in particolare, vedremo chi ci sarà.”

Come accennato, il #72 sottolinea anche la presenza di Francesco Bagnaia nel suo box: il pilota Ducati factory ha assistito all’attività dell’amico e della squadra, ma ovviamente non solo da spettatore. Oggi è venuto a salutarci e mi ha dato anche qualche consiglio, è stato figo” ha rimarcato Bezzecchi. “Pecco è molto gentile e tiene molto al progetto Ducati, quindi sta cercando anche di darci una mano in questo senso.” Ammette però anche che “Non è semplice mettere in pratica tutto quello che ti viene detto, ma sono stati consigli preziosi.”

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: Dorna Sports