MotoGP, il ‘principiante’ Bezzecchi e l’insonne Di Giannantonio

Riparte da Sepang il processo di adattamento di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Il 2022 è iniziato oggi per i due rookie italiani.

Quest’anno in MotoGP ci saranno due agguerriti esordienti pronti a dire la loro. Marco Bezzecchi (con una grande P da principiante in bella evidenza sul suo casco) e un insonne Fabio Di Giannantonio hanno ufficialmente dato il via al 2022 completando la prima giornata di shakedown a Sepang. Un ritorno in azione, senza mirare ai tempi ma chiaramente cercando di adattarsi sempre di più alle proprie Desmosedici, una targata VR46 e l’altra azzurra del team Gresini (qui la presentazione). Entrambi hanno completato 38 giri in totale, il primo con un best lap di 2:02.012, il secondo invece in 2:02.596. Tutti i tempi del day-1.

“In MotoGP tutto all’ennesima potenza”

Si riparte da dove ci si è fermati l’anno scorso a Jerez. “Non abbiamo fatto troppi giri oggi, puntavamo a fare un rodaggio” ha sottolineato il pilota VR46. Spiegando poi su cosa si è concentrato in particolare. “Oggi abbiamo lavorato sulla posizione di guida, con una Ducati è importante e avevo avevo sentito Luca [Marini] dire che se n’era lamentato parecchio l’anno scorso.” Riguardo la moto, la sua Marianna, “Sul dritto è impressionante, la velocità è incredibile e credo di aver fatto qualcosa attorno ai 335 km/h.” Continua il processo di adattamento. “A livello fisico serviranno più giri per capire come sto. È strano vedere due moto nel box, ma in generale c’è molto più lavoro da fare ed i dati sono ben diversi. Le corse poi saranno quelle, ma in MotoGP certo è tutto all’ennesima potenza e diventa più complesso.” Una prima ripresa di contatto dopo la pausa invernale, domani e giovedì si continua.

“Al lavoro su moto e stile di guida”

Stesso discorso anche per il pilota di Gresini Racing, secondo esordiente italiano in top class. “L’inverno è stato troppo lungo, che bello essere ritornati in sella! Oggi è stata una giornata speciale.” Fabio Di Giannantonio inizia così il commento sulla sua prima giornata al Sepang International Circuit. Con un piccolo problema. “Ho lavorato per tutto l’inverno per arrivare qui in forma, ma stanotte ho sofferto il jet lag… Mi sono presentato in circuito praticamente senza aver dormito.” Certamente non è rimasto fermo per questo. “Abbiamo rattoppato la giornata e sono lo stesso molto contento.” Sottolineando poi da cosa sono ripartiti. “Abbiamo ricominciato a lavorare sulla moto e sul mio stile di guida, riprendendo il processo di apprendimento della MotoGP.” Come per il compagno di marca, “È il primo giorno e non abbiamo realizzato tanti giri veloci, ma non era il nostro obiettivo.”

Foto: VR46 Racing Team/Gresini Racing