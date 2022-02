MotoGP, Shakedown day-3: analisi, tempi e classifica provvisoria

Ultima giornata dello shakedown MotoGP a Sepang. In pista Aleix Espargarò e Maverick Vinales che si contendono il best lap del day-3.

Sul circuito di Sepang va in scena la terza giornata dello shakedown MotoGP. Da oggi in pista il duo Aprilia ufficiale formato da Aleix Espargarò e Maverick Vinales. I due alfieri si contendono il best lap al momento, i tempi iniziano a scendere sotto il muro dei 2’00”. Per il pilota di Granollers e il suo connazionale si martella sull’1’59″3 separati da pochissimi millesimi. Terzo crono per Michele Pirro, collaudatore Ducati, che oggi sta preparando la moto a Jack Miller, dopo avere allestito una base per Pecco Bagnaia nella giornata di martedì.

In casa Ducati attenzione puntata sulla nuova specifica del motore. Se la GP22 saprà aggiungere cavalli senza nulla perdere in termini di guidabilità sarà un grande successo. Mai come quest’anno a Borgo Panigale hanno lavorato solo sui dettagli senza stravolgere il senso della versione precedente. La Rossa arriverà in griglia da favorita, ma prima di azzardare pronostici dovremo attendere il test Irta di sabato e domenica. Sarà solo allora che tutti i piloti ufficiali proveranno i prototipi 2022 con cui si schiereranno in griglia a Losail.

Collaudatori al lavoro nello shakedown

Nel week-end ci saranno davvero tutti, ad eccezione di Valentino Rossi, dopo 26 anni nel Motomondiale. Ritornerà Marc Marquez, dopo un inverno difficile in cui sembrava non potesse farcela a ritornare per il primo test MotoGP 2022. Invece il pluricampione Honda è atterrato a Kuala Lumpur nella giornata di ieri e affiancherà gli uomini HRC nell’evoluzione della RC213V, dopo aver saltato il test di Jerez. Al suo fianco Pol Espargarò che dovrà familiarizzare subito con la moto, in ballo c’è il suo futuro con il marchio nipponico.

KTM è al momento il marchio che schiera il maggior numero di moto sull’asfalto malese. Dani Pedrosa al lavoro con due RC16 differenti, sta studiando soprattutto la nuova aerodinamica, ma non ha montato il transponder. Al suo fianco anche il tester finlandese Mika Kallio, oltre ai due rookie Remy Gardner e Raul Fernandez. Per Fabiano Sterlacchini sarà una bella mole di dati da studiare in vista dell’evoluzione finale, prima dell’omologazione in Qatar del 6 marzo. Ai box di Masttighofen esordio-ritorno per Francesco Guidotti che sta studiando l’ambiente prima di imprimere il suo zampino.

Suzuki ad una sola punta: al momento ha girato Sylvain Guintoli, ma nel pomeriggio di oggi in azione anche Takuya Tsuda. In Yamaha preferiscono continuare il lavoro dello shakedown con Kohta Nozane e Katsuyuki Nakasuga. Assente anche oggi Fabio Di Giannantonio per problemi intestinali: il pilota del team Gresini Racing sta meglio, ma non ancora al top per rischiare. Lo rivedremo sulla sua Ducati GP21 nel week-end di test MotoGP insieme agli altri big.

Test shakedown, day-3: tempi e classifica provvisoria

Aleix Espargarò – 1’59″327 Maverick Vinales – 1’59″330 Michele Pirro – 1’59″805 Raul Fernandez – 1’59″829 Marco Bezzecchi – 1’59″916 Sylvain Guintoli – 2’00″491 Darryn Binder – 2’00″928 Mika Kallio – 2’01″074 Stefan Bradl – 2’01″143 Yamaha Test1 – 2’02″074 Yamaha Test2 – 2’02″257 Takuya Tsuda – 2’05″615