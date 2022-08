MotoGP: sfida a calcio tra giovani e ‘vecchie glorie’, assente Quartararo

Piloti attualmente attivi in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, ma non solo. La partita di calcio prevista tra i ragazzi del Motomondiale si arricchisce di nomi piuttosto interessanti. Si rimetteranno in gioco infatti anche piloti ormai ritirati, come Jorge Lorenzo, Manuel Poggiali, Marco Melandri e Michel Fabrizio. Vedremo in azione anche i collaudatori/wild card, più due ragazzi del Mondiale Superbike. Spicca invece l’assenza del campione in carica Fabio Quartararo, che non parteciperà a questa partitella. L’evento si svolgerà domani 31 agosto alle 18:30 al Centro Sportivo di Montecchio: ingresso libero, diretta streaming sui canali Facebook, Twitch, Twitter e YouTube della MotoGP.

Bagnaia-Bezzecchi guidano il primo team

La prima squadra annunciata è San Marino Team: allenatori Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, capitano Enea Bastianini. Si mette in gioco anche Carlos Ezpeleta, Managing Director MotoGP, così come i ritirati Lorenzo, Melandri e Fabrizio. In lista le due wild card del GP, il neo papà Michele Pirro e Lorenzo Savadori, da segnalare anche Nicolò Bulega dalla Supersport.

Sfida MotoGP, Morbidelli-Espargaró rispondono

La seconda squadra è Riviera di Rimini Team: allenatori Franco Morbidelli ed Aleix Espargaró, capitano Maverick Viñales. Un nome che salta all’occhio è quello di Michael Rinaldi, alfiere Aruba Ducati nel Mondiale Superbike ed ospite di questo evento di casa. Ma non dimentichiamo Manuel Poggiali, ex campione del mondo ed attuale coach in Gresini Racing, più tantissimi altri protagonisti delle varie categorie.

Foto: motogp.com