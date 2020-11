MotoGP: Secondo test negativo, Valentino Rossi in pista dalle FP3

Valentino Rossi in pista dalle FP3. L'ultimo tampone è negativo, il #46 riceve l'OK per partecipare al Gran Premio MotoGP d'Europa.

Valentino Rossi pronto a tornare in sella alla sua M1. Il risultato dell’ultimo tampone è negativo, arriva l’OK per iniziare il Gran Premio MotoGP d’Europa, come comunica la stessa squadra. Il pilota di Tavullia sarà in pista a partire dalla terza sessione di prove libere, riprendendo la moto ‘prestata’ nella giornata odierna a Garrett Gerloff.

Diciamolo, lo statunitense ha davvero ben figurato in questo venerdì a Valencia. Non è da tutti chiudere a 1.5 secondi dal capoclassifica non conoscendo la moto, né le gomme, né la pista. “Che esperienza! Un ‘grazie mille’ a Yamaha per questa opportunità” aveva dichiarato elettrizzato il #31 dopo il primo turno di prove libere.

La sua sostituzione però è conclusa, ora tornerà in azione il pilota titolare in Monster Energy Yamaha. Valentino Rossi si lascia alle spalle il coronavirus che l’ha tenuto bloccato in casa, pronto a tornare in azione per la tripletta finale di questa complessa stagione MotoGP 2020.

Foto: @YamahaMotoGP