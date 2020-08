MotoGP, scontro Ducati-KTM senza fine: c’era un’altra sanzione per Zarco

Il contatto tra Johann Zarco e Pol Espargarò continua a far discutere il mondo della MotoGP. Il pilota Ducati meritava una seconda sanzione?

Il contatto tra Johann Zarco e Pol Espargarò, avvenuto al 10° giro dell’ultimo round MotoGP a Brno, continua a far discutere. Piloti, fan e addetti ai lavori si dividono tra favorevoli e contrari alla sanzione inflitta dalla Direzione di Gara, con Stoner che si schiera a favore di Zarco e Lorenzo di Espargarò. Ma adesso a fare discutere è la modalità di esecuzione della penalizzazione stessa.

L’alfiere francese del team Ducati Avintia ha dovuto eseguire un Long Lap Penalty, ma ha usato sin troppo astuzia per perdere meno tempo possibile. Il corpo era evidentemente oltre e le gomme hanno sfiorato la linea bianca. Il regolamento della MotoGP (1.19.1) recita così: “Il pilota deve rimanere all’interno delle linee che definiscono il percorso del Long Lap Penalty , se c’è un’infrazione può comportare la ripetizione della sanzione o un’altra penalità decisa dallo Stewards Panel FIM. Il pilota che esegue la Long Lap Penalty è responsabile di lasciare e rientrare in pista seguendo il percorso designato, in modo sicuro senza disturbare o mettere in pericolo gli altri piloti. Le infrazioni saranno severamente penalizzate“.

Scintille tra ex

Pol Espargarò, evidentemente adirato per la caduta che gli ha impedito di dare l’assalto al podio di Brno, ha guardato il video del Long Lap Penalty. “Ci sono circuiti in cui questa penalità è più lunga e si perde più tempo, ma qui era uno scherzo. Ha fatto il giro di penalità, ma non credo lo abbia fatto bene perché il regolamento dice che la moto e il pilota doveva essere dentro la linea bianca e aveva il suo corpo fuori dalla linea. Ovviamente per come l’ha eseguito non ha perso niente. Ha eliminato un pilota dalla gara ed è salito sul podio“.

Se ci sono dubbi sulla prima sanzione inflitta a Johann Zarco, bisogna ammette con chiarezza che ai danni del francese sarebbe dovuta scattare un’altra sanzione. Quando si tratta di questioni tra ex… serve sempre un buon giudice all’altezza della situazione per evitare che le scintille provochino un incendio.

Foto: Instagram @polespargaro