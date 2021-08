MotoGP, scatta il GP d’Austria: gli orari TV su Sky Sport, DAZN e TV8

Da oggi parola alla pista per il Gran Premio d'Austria, chi emergerà in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE? Gli orari TV: diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Archiviata la conferenza stampa ed il giovedì di dichiarazioni, con il caso Viñales a fare da padrone, ora parla solo la pista. Siamo all’11^ tappa stagionale, con le tre classi del Motomondiale ed in aggiunta la MotoE, di ritorno dalle vacanze ed al penultimo round 2021. Chi emergerà in questo nuovo round al Red Bull Ring? La diretta del Gran Premio d’Austria sarà garantita integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne la classe elettrica). Su TV8 i programmi saranno solo in differita: le qualifiche delle tre categorie del Motomondiale, domenica invece saranno visibili tutte le gare, MotoE compresa. A seguire tutti gli orari TV del Gran Premio.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato austriaco.

Gli orari TV su Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 13 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.50-17.20 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 14 agosto

8.15-8.45 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport MotoGP)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

18.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

Domenica 15 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

15.30 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport MotoGP)

La programmazione TV8

Sabato 14 agosto

15.00 Paddock Live

15.30 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 15 agosto

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

18.30 Differita MotoE Gara

Foto: motogp.com