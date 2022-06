MotoGP Sachsenring: Super Bagnaia in pole, Quartararo in agguato

Due Ducati ed una Yamaha per la prima fila del Gran Premio di Germania. La Rossa di riferimento però è quella di Pecco Bagnaia, che si prende la terza pole position stagionale. Ma il campione MotoGP in carica Fabio Quartararo è sempre lì, secondo ad appena 76 millesimi dalla prima Desmosedici. Johann Zarco poi festeggia il rinnovo (già confermato a voce da Paolo Ciabatti) con il terzo posto in griglia, a 99 millesimi dal collega in pole. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: un duo tricolore

Tutto in ritardo a causa del blackout elettrico prima delle FP4, ma si parte una volta risolto il guaio. La prima notizia è che Alex Rins ha chiuso il suo GP alla fine delle FP3. Il polso fa molto male e, per evitare ulteriori complicazioni, il pilota Suzuki ha deciso di fermarsi. Si pensa ad Assen, in programma la prossima settimana. Via intanto con la Q1 con nomi a sorpresa, come quello di Bastianini, ma ci sono anche tre Honda, tutte le KTM, tre Yamaha, Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Proprio quest’ultimo si prende la vetta della classifica MotoGP in pochi minuti, tenendola saldamente fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui risale Marco Bezzecchi, non riesce l’ultimo tentativo di Pol Espargaró, escluso per 4 millesimi!

Q2: Pecco Bagnaia di autorità

Jack Miller è sotto investigazione per un incidente nelle FP4, avvenuto in regime di bandiere gialle per caduta di Aleix Espargaró. Le Ducati mettono subito il turbo: Bagnaia vola in vetta, arrivano poco dopo anche Miller e Martín. L’italiano però non si ferma, rieccolo sotto il muro di 1:20 nei minuti finali. Si avvicinano Espargaró, Quartararo, poi ecco la rossa di Zarco, Fino all’incidente di Nakagami a pochi secondi dalla fine… Il pilota LCR era già molto dolorante ad una spalla, ora i dubbi aumentano ancora di più per la gara. Blindata intanto la pole di Pecco Bagnaia, la terza della stagione MotoGP 2022! Ma c’è un Fabio Quartararo in agguato in seconda piazza, gran terzo infine è Johann Zarco.

I migliori settori in Q2

Foto: motogp.com