Johann Zarco conquista la pole position al Sachsenring. L'alfiere Pramac Ducati precede Fabio Quartararo, Aleix Espargaró chiude la prima fila.

C’è una rossa al comando della classifica una volta chiuse le qualifiche. Su una pista che dicono ‘non-Ducati’. Johann Zarco mette a referto un gran giro al Sachsenring, prima casella in griglia per lui da lungo tempo. L’alfiere Pramac Ducati, nonostante una scivolata finale, detta così il passo, beffando il connazionale e leader MotoGP Fabio Quartararo. Festa Aprilia per il risultato di Aleix Espargaró, che completa la prima fila dietro al duo francese. Tutto pronto per la gara, qui gli orari del GP.

Q1: avanti Rins e Pol Espargaró

Qualifiche che scattano in ritardo per un black out capitato in circuito nel corso delle FP4. Una volta tornati alla situazione normale si comincia: tra i protagonisti Viñales, le due Suzuki, Morbidelli, Pol Espargaró. A referto una caduta per Savadori alla curva 12: pilota ok, ma il suo turno si chiude a circa 5 minuti dalla bandiera a scacchi. Una lotta serrata dall’inizio fino alla fine, due posizioni in palio ed ambite da tanti. Sfortunatamente non per Morbidelli e Lecuona, caduti proprio nei secondi finali mentre stavano realizzando i loro giri migliori. Con conseguenti bandiere gialle che congelano le posizioni e annullano quindi gli ultimi giri. Ce la fanno Alex Rins (ricordiamo, un polso ancora non a posto dopo l’infortunio in Catalunya) e Pol Espargaró, l’ultima Honda mancante che quindi raggiunge le altre tre già qualificate. Non manca qualche screzio tra Petrucci e Bastianini, con l’alfiere Tech3 che manda apertamente il collega a quel paese…

Q2: Zarco prende il volo!

Abbiamo la lista completa dei 12 protagonisti di questa sessione, scatta la battaglia per la pole position. L’attenzione maggiore è certo per il Re del Sachsenring, che si porta subito nelle zone alte, in pole provvisoria prima di cedere il piazzamento a Quartararo. Primi minuti con anche qualche screzio tra Alex Márquez, Aleix Espargaró e Miller… Pilota Ducati che in seguito risale in seconda posizione provvisoria, ma si fa vedere anche l’alfiere Aprilia. Ma ecco arrivare Johann Zarco, che realizza un gran giro e prende il comando della classifica. Prima di un incidente ad alta velocità alla curva 4… Poco dopo finisce a terra anche Nakagami, bandiere gialle e posizioni congelate con l’alfiere Pramac in vetta. È sua la pole position, davanti al connazionale Fabio Quartararo e ad Aleix Espargaró.

Foto: motogp.com