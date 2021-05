Motomondiale di scena il prossimo fine settimana sul mitico circuito del Mugello. La programmazione TV, diretta garantita da Sky Sport, DAZN e TV8.

La prossima settimana il Mondiale MotoGP sarà in azione al Mugello. Un ritorno (qui i precedenti) dopo la cancellazione dell’evento 2020 per la pandemia, senza pubblico, ma pochi dubbi sul fatto che come sempre il circuito toscano regalerà grande spettacolo. Chi riuscirà ad emergere nelle tre categorie in azione? La diretta del Gran Premio d’Italia sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Discorso valido anche per TV8, che trasmetterà in diretta qualifiche e gare delle classi del Campionato del Mondo.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà una volta di più le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà (sempre gratuitamente) video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Giovedì 27 maggio

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 28 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 29 maggio

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 30 maggio

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 29 maggio

Domenica 30 maggio

