MotoGP: Rossi, le Rosse e gli altri, i successi italiani in Catalunya

Appena lasciato alle spalle il GP d’Italia, il Motomondiale si prepara ad un altro importante appuntamento mondiale. Si va al Circuit de Barcelona-Catalunya, che ospita il nono round della stagione 2022. Un tracciato però non proprio favorevole ai piloti italiani: guardando le moderne categorie, in MotoGP ci sono tre nomi da ricordare, in Moto2 e Moto3 invece i successi si contano sulle dita di una mano. E per le classi minori in particolare servirebbe davvero un ritorno in alto dopo vari GP senza nemmeno un podio… Intanto rivediamo i precedenti vincenti.

MotoGP: Rossi e le Rosse

La nuova classe regina inizia ufficialmente nel 2002 ed i nostri partono davvero alla grande. Valentino Rossi su Honda replica quanto fatto nell’ultimo GP 500cc di Catalunya, cogliendo così un nuovo successo su questo tracciato. L’anno dopo è doppietta tricolore, ma con Loris Capirossi in trionfo con la sua Ducati, seguito dal #46. Quest’ultimo però, passato nel 2004 a Yamaha, sarà inarrestabile per i tre anni successivi. Nel primo biennio su Sete Gibernau e con Marco Melandri 3°, nel 2006 invece precede i ragazzi a stelle e strisce Nicky Hayden e Kenny Roberts jr. Senza però Gibernau, Capirossi, Melandri e Pedrosa, protagonisti di un brutto incidente che aveva portato ad una prima interruzione. Andiamo avanti nel 2009: Rossi e Jorge Lorenzo danno vita ad un duello stellare, con il Dottore che avrà la meglio solo all’ultima curva. Bisogna andare avanti fino all’infausto 2016 (l’incidente fatale di Luis Salom) per trovare un altro successo tricolore, ancora con Valentino Rossi su Marc Márquez. L’ultimo trionfo italiano è invece targato Ducati: si tratta di Andrea Dovizioso, vincente nel 2017 sul duo Repsol Honda Márquez-Pedrosa.

Moto2: due trionfi italiani

Si riduce drasticamente invece il numero di successi conquistati dai nostri portacolori nella recente categoria di mezzo. Il suo inizio risale al 2010, ci vogliono due stagioni per la prima festa italiana. Ci pensa Andrea Iannone, che in sella alla sua Speed Up riesce ad avere la meglio su Thomas Lüthi per appena 83 millesimi, terzo è Marc Márquez ad un secondo. Bisogna attendere parecchio prima di trovare il secondo ed ultimo nome italiano della categoria intermedia. Ci pensa il poleman Luca Marini, che completa l’opera con il successo sul tracciato catalano davanti a Sam Lowes, doppio tricolore con Fabio Di Giannantonio 3°.

Moto3: l’unico vincitore

Scendiamo nella classe minore nata nel 2012, con una sola gioia tricolore sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Dobbiamo andare al GP disputato nel 2016, una corsa caratterizzata anche da parecchie cadute. Alla fine però c’è un doppio tricolore sul podio Moto3, a cominciare dal primo gradino occupato da Enea Bastianini, al suo primo trionfo dell’anno. La seconda posizione va a Marco Bezzecchi, che per soli 3 millesimi ha la meglio su Gabriel Rodrigo, al primo podio mondiale. Purtroppo la lista di questa classe si ferma qui, riusciranno i nostri a ripetere quel lontano risultato? Dennis Foggia in primis ne avrebbe bisogno dopo l’errore al Mugello…

