MotoGP, Rivola rimbrotta il box Aprilia: “E’ solo colpa nostra”

Aleix Espargarò e Aprilia ritornano con i piedi per terra dopo il doppio round MotoGP di Silverstone e Spielberg. La RS-GP22 e il pilota di Granollers restano lontani dal podio, perdono terreno in classifica, ma i circuiti successivi ad Aragon dovrebbero giocare a proprio favore. Sono 32 i punti di distacco da Fabio Quartararo dopo il 6° posto di Aleix in Austria, un Gran Premio iniziato da subito sotto una cattiva stella, dove ha faticato ad essere tra i primi dieci, ricorrendo al Q1 per accedere alla seconda manche di qualifiche.

Aleix Espargarò e la scelta della soft

Sembra irrisorio dire che Aleix Espargarò ha forse condotto una delle sue migliori gare stagionali, riuscendo a limitare al massimo i danni su un layout tradizionalmente sfavorevole all’Aprilia RS-GP. Ma è pur vero che Fabio Quartararo ha chiuso 2° in condizioni altrettanto sfavorevoli per la sua Yamaha M1. A complicare la gara un problema con il dispositivo holeshot anteriore alla partenza che gli ha fatto perdere subito qualche posizione al via. A guardare il bicchiere mezzo pieno c’è da notare che la Casa di Noale non aveva mai centrato una top-10 al Red Bull Ring. Ma l’a.d. Massimo Rivola ha il dovere di guardare al mezzo vuoto, agli errori di strategia commessi ai box. “Abbiamo completamente sbagliato la scelta delle gomme. Sapevamo che ci sarebbero stati dei rischi con la gomma morbida posteriore, ma non ci aspettavamo che il grip calasse così tanto“.

La corsa al titolo MotoGP continua

Per puntare al titolo MotoGP bisogna essere impeccabili nel lavoro di squadra, una nota su cui Massimo Rivola ha sempre investito risorse e attenzione. “È colpa nostra, colpa della squadra. Quella che Aleix ha mostrato qui oggi è stata forse una delle migliori gare che abbia mai fatto – ha aggiunto il manager veneto a Speedweek.com -. Nel Campionato Piloti siamo stati in grado di limitare i danni con un po’ di fortuna, perché Aleix ha recuperato due posizioni dopo le cadute di Jorge Martin e il default di Enea Bastianini“. Rivola non vuole più sentire parlare di tracciati poco favorevoli alla RS-GP. “Se non offriamo ai nostri piloti le migliori condizioni per la gara, è deludente. Perché significa che non abbiamo fatto un buon lavoro“.