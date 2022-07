MotoGP, Rivola conta su Espargarò: “Possiamo tenerlo più calmo”

Aprilia Racing è ritornata nel campionato MotoGP nel 2015, ma è dal 2019 che si può parlare di vera svolta. Con l’arrivo di Massimo Rivola nel ruolo di amministratore delegato, Romano Albesiano si è potuto concentrare sulla parte tecnica, mentre il manager ex F1 sulle trattative con piloti e sponsor, sull’arrivo di nuove figure ingegneristiche, come supervisore generale. Sicuramente sono stati commessi degli errori in passato, ma a metà stagione 2022 Aleix Espargarò può contendere il titolo mondiale alla Yamaha di Fabio Quartararo. Un sogno che sembrava impossibile fino allo scorso anno, ma il primo podio a Silverstone e la vittoria a Termas hanno iniettato una buona dose di fiducia nell’ambiente di Noale.

Aprilia tenta il colpaccio MotoGP

La casa veneta può contare ancora su alcune delle agevolazioni fornite dalle concessioni, fino al termine di questo campionato. Dalla prossima stagione MotoGP sarà trattati alla pari degli altri costruttori, ma per la prima volta potrà contare anche su una squadra satellite come WithU RNF, strappata diplomaticamente alla Yamaha. Sono passati anni difficili, in cui Aleix Espargarò era sul punto di dire addio al Mondiale per i continui risultati deludenti, ma ha tenuto duro e oggi è il principale antagonista del campione in carica Quartararo, distante appena 21 lunghezze in classifica piloti. La RS-GP è pronta per giocarsela a viso aperto con le moto rivali, anche se non è ancora la migliore dello schieramento. “Ora non abbiamo la moto migliore in campo – ha ammesso l’a.d. Aprilia Racing -, ma possiamo essere in vantaggio. Questo mantiene Aleix più calmo“.

Massimo Rivola e Romano Albesiano stanno facendo di tutto per creare le condizioni vincenti da subito. Sarebbe un peccato perdere il titolo iridato per non averci creduto, allora a Noale stanno studiando già una nuova specifica di motore che vedremo nelle ultime gare, forse dopo il test di Misano a settembre. Ad agosto si ricomincia da Silverstone, dove l’anno scorso Aprilia ha messo le mani sul primo podio in MotoGP, un evento che segna un netto spartiacque rispetto al passato. “La nostra fiducia è cresciuta. Abbiamo iniziato a credere di più nelle nostre capacità. Ci siamo resi conto che ce la possiamo fare – ha aggiunto Massimo Rivola a Speedweek.com -. E ammetto che è stata una scoperta importante per il futuro“.