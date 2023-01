MotoGP, Rivola anticipa la nuova Aprilia: “I giri motore sono aumentati”

Durante la pausa invernale le moto non scendono in pista ma i costruttori MotoGP sono al lavoro in fabbrica per allestire i nuovi prototipi. A Noale l’attenzione è puntata sull’Aprilia RS-GP23 che verrà affidata al polso di Maverick Vinales e Alex Espargarò, con l’intento stavolta di scrivere una storia a lieto fine. Nell’ultimo campionato il pilota di Granollers ha ottenuto la prima vittoria, una serie di podi che lo hanno fiondato ai vertici di classifica, tanto da arrivare ad accarezzare il sogno mondiale. Ma da Motegi a Valencia il bandolo della matassa si è aggrovigliato inspiegabilmente.

Aprilia al lavoro sulla RS-GP23

Dopo il grande step tecnico del 2022 adesso c’è da limare i dettagli, il decimo di secondo, ed è l’impresa più difficile per gli ingegneri Aprilia. “L’obiettivo è migliorare, ma tagliare l’erba alta è molto più facile che non lavorare sui dettagli, limare quei decimi che ti possono far fare l’ultimo salto. Siamo cresciuti molto in fretta – spiega Massimo Rivola a ‘La Gazzetta dello Sport’ -, anche per i cambiamenti strutturali che abbiamo fatto“. Il costruttore veneto non avrà più le concessioni, quindi a livello di motore servirà essere impeccabili e fornire un’unità affidabile, che verrà congelata prima del GP di Portimao alla pari dei rivali. Ma la grande novità è l’esordio del team satellite che porterà a quattro le RS-GP in pista. “Vogliamo far vedere a tutti che la vera Aprilia è quella che si era vista fino ad Aragon, non nelle ultime gare“.

Aspettando i test MotoGP… e le gare sprint

Il primo banco d’esame della nuova moto sarà il test di Sepang. Dal 5 al 7 febbraio ci penserà il collaudatore Lorenzo Savadori a raccogliere i primi dati, dal 10 al 12 febbraio sarà la volta dei piloti titolari, compresi Raul Fernandez e Miguel Oliveira che avranno a disposizione la versione ’22. L’amministratore delegato Rivola spiega alcuni dettagli della RS-GP23: “Ci siamo concentrati molto sul raffreddamento nelle situazioni estreme. Ci aspettiamo miglioramenti dall’aerodinamica come dalla ciclistica, il motore ha mostrato un’ottima evoluzione, il numero di giri è aumentato, a livello di prestazioni abbiamo centrato gli obiettivi“.

Se il nuovo pacchetto aerodinamico sarà visibile a occhio nudo, molti altri particolari nuovi saranno nascosti sotto la carena. A dare un responso sarà come al solito la pista e i tempi sul giro. La variabile inedita nella prossima stagione MotoGP saranno le gare sprint che, secondo Romano Albesiano, direttore tecnico Aprilia, potrebbero essere un vantaggio per i piloti più esperti e che hanno una certa esperienza con la moto. Come nel caso di Aleix Espargarò, al settimo anno con la Casa veneta. Ci si attende tanto anche da Maverick Vinales dopo i primi podi collezionati nel 2022. “Qualifica e partenza saranno ancora più importanti – conclude Albesiano -, Maverick dovrà fare un passo avanti in questa fase“.

Foto: MotoGP.com