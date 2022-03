MotoGP, ritorno in Argentina: tutti gli orari TV e streaming

Due round interessanti per iniziare la stagione 2022, tra la tradizionale tappa inaugurale in Qatar e la scoperta dell’Indonesia. Per il terzo evento parliamo di un ritorno, visto che l’Argentina ha dovuto rinunciare al Motomondiale nelle ultime due stagioni a causa della pandemia. Termas de Río Hondo ritrova MotoGP, Moto2 e Moto3 per quella che sarà certo un’altra tappa emozionante. Dall’appuntamento notturno di Mandalika a questo round pomeridiano/serale. Ecco tutti gli orari TV del Gran Premio d’Argentina: diretta integrale garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 invece saranno visibili le qualifiche e le gare delle tre categorie, ma solo in differita.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Giovedì 31 marzo

17:00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 1 aprile

14:00-14:40 Moto3 Prove Libere 1

14:55-15:35 Moto2 Prove Libere 1

15:50-16:35 MotoGP Prove Libere 1

18:15-18:55 Moto3 Prove Libere 2

19:10-197:50 Moto2 Prove Libere 2

20:05-20:50 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 2 aprile

14:00-14:40 Moto3 Prove Libere 3

14:55-15:35 Moto2 Prove Libere 3

15:50-16:35 MotoGP Prove Libere 3

17:35-18:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:30-19:10 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

19:25-19:55 MotoGP Prove Libere 4

20:05-20:45 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 Conferenza stampa

Domenica 3 aprile

15:00-15:10 Moto3 Warm Up

15:20-15:30 Moto2 Warm Up

15:40-16:00 MotoGP Warm Up

17:00 Moto3 Gara

18:20 Moto2 Gara

20:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 2 aprile

21:00 Paddock Live

21:30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

22:45 Paddock Live

Domenica 3 aprile

19:15 Differita Moto3 Gara

20:30 Differita Moto2 Gara

22:15 Differita MotoGP Gara

