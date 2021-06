Questo weekend il Motomondiale torna a correre ad Assen, c'è anche la MotoE. La programmazione TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Senza respiro prima della pausa estiva. Appena archiviato il ritorno al Sachsenring, ecco un altro ritorno, quello che vedrà il Motomondiale di scena sulla mitica Cattedrale delle due ruote, ovvero il TT Circuit Assen. Torna il pubblico sugli spalti, così come la MotoE accanto a MotoGP, Moto2 e Moto3. La diretta del Gran Premio dei Paesi Bassi sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE). Su TV8 invece saranno visibili in differita le qualifiche delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. Domenica invece saranno trasmesse tutte le gare, compresa quella della classe elettrica, ma sempre in differita.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dallo storico tracciato di Assen.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Giovedì 24 giugno

15.00 Conferenza stampa MotoE (no diretta TV)

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 25 giugno

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.50-17.20 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 26 giugno

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3 (no diretta TV)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 27 giugno

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

15.30 MotoE Gara (diretta solo su Sky Sport)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri

La programmazione TV8

Sabato 26 giugno

16.30 Differita, sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 27 giugno

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

18.00 Differita MotoE Gara

Foto: motogp.com