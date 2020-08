Alex Rins, altro GP difficile ma stringe i denti e manca il podio di pochissimo. L'applauso di tutto il team Suzuki: "Una gara incredibile!"

Uno dei piloti MotoGP che meritano una menzione d’onore, oltre ai tre ragazzi del podio, è di sicuro Alex Rins. Con una spalla ben lontana dall’essere a posto, il pilota Suzuki ha sfiorato il terzo posto a Brno, dando filo da torcere ad un rinato Johann Zarco sul finale di gara. Un momento in cui ormai le prestazioni erano calate, ma lo spagnolo non si è certo arreso, lottando fino alla bandiera a scacchi per il miglior risultato possibile. Chiude ai piedi del podio, ma il suo 4° posto è prezioso nelle sue attuali condizioni.

Ricordiamo infatti che da Jerez1 Alex Rins sta stringendo i denti, oltre a fare tanta fisioterapia, per riuscire a competere. La spalla destra è sempre in condizioni precarie per le varie lesioni, ma in qualifica stavolta è riuscito ad assicurarsi la Q2 e poi l’11° posto in griglia. Nel warm up non ha quasi girato, in preparazione ad un’altra gara certo non semplice. Rins ha battagliato senza tregua, cercando di risalire. Ciliegina sulla torta la rimonta finale per cercare di strappare a Zarco il podio, mancato di nemmeno due decimi.