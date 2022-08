MotoGP, retroscena mercato piloti: Aprilia ha beffato Ducati sul tempo

Dalla Moto3 alla Moto2 fino al salto in MotoGP Miguel Oliveira ha rappresentato il marchio KTM per sette lunghe stagioni, centrando 16 vittorie di cui 4 in classe regina. I risultati non sono tutto per proseguire i matrimoni contrattuali, gli è stato offerto un biennale nel team satellite ma il pilota portoghese ha rifiutato. Sembrava vicino alla firma con Gresini Racing, Ducati avrebbe accolto l’accordo con entusiasmo, ma alla fine la trattativa è saltata.

La trattativa con Oliveira

Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, svela qualche retroscena di mercato piloti MotoGP, ammettendo un certo interesse anche per Raul Fernandez. Ma pare che KTM abbia chiesto un milione di euro per svincolare il suo giovane talento. Lo spagnolo lascerà il team KTM Tech3 a fine campionato e sembra vicino anche lui all’Aprilia RNF, proprio al fianco di Miguel Oliveira. Una coppia di attacco di grande spessore con cui Razlan Razali vuole ottenere buoni risultati da subito. Occasione mancata, invece, per la Casa di Borgo Panigale, che potrà però contare su un due volte iridato come Alex Marquez da affiancare a Fabio Di Giannantonio, che a sua voltà potrà contare su un anno di esperienza in Top Class. “La situazione con Oliveira sembrava positiva, ma avevamo bisogno dell’approvazione di Gresini Racing perché è una squadra cliente“.

Il colpaccio Aprilia sul mercato piloti MotoGP

L’accordo è saltato probabilmente per una questione economica, visto che Gresini deve provvedere agli ingaggi dei suoi due piloti. “In linea di principio vogliamo pagare i piloti di Lenovo e Pramac. I team dei clienti si consultano con noi ma fanno le proprie scelte. Perché non possiamo sostenere finanziariamente tutti e otto i piloti della MotoGP – ha sottolineato il manager della Ducati -. Quindi ci è voluto del tempo per noi e Gresini per trovare un accordo con Oliveira. Intanto l’Aprilia ha firmato un contratto con il team RNF di Razlan Razali. Hanno fatto una buona offerta a Oliveira e lui ha deciso di accettarla. Era comprensibile, perché non eravamo pronti in tempo per offrire un accordo insieme a Gresini“.

Aprilia RNF ha giocato sul tempo per assicurarsi i favori di Miguel Oliveira, fino a quando non si è presentata l’occasione di scritturare Alex Marquez, ormai stanco di tentare la sorte con la Honda. “Mentre cercavamo un accordo con Gresini per poter pagare lo stipendio di Oliveira, Aprilia ha agito più velocemente e ha potuto ottenere un contratto diretto con l’azienda“, ha proseguito Paolo Ciabatti su Speedweek.com. “L’Aprilia è molto competitiva. Se guardi cosa stanno facendo Aleix Espargaró e Vinales, allora Miguel penserà che può fare altrettanto o anche meglio. Il nostro accordo con lui è saltato per una questione di tempismo“.

Foto MotoGP.com