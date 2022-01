MotoGP, Repsol Honda si presenta dopo i primi test del 2022

Presentazione Repsol Honda in programma dopo i primi test ufficiali a Sepang. Con la speranza di avere notizie più chiare su Marc Márquez.

In questi giorni stanno arrivando annunci riguardo le presentazioni dei team MotoGP. Gresini Racing aprirà le danze tra pochi giorni, altri lo faranno il prossimo mese. Il Repsol Honda Team ha pubblicato oggi la sua data ufficiale di presentazione. I piani per il 2022 verranno rivelati il prossimo 8 febbraio, ben dopo quindi la conferenza stampa online programmata tra due giorni. Chiaramente anche in questo caso sarà possibile seguire l’inizio ufficiale di stagione via web, con orario ancora da confermare.

L’ultimo evento tra le date finora rese note, tra i primi test ufficiali a Sepang (5-6 febbraio) e la seconda sessione in Indonesia (11-13/02). Marc Márquez e Pol Espargaró alzeranno i veli sulla RC213V con cui affronteranno la stagione 2022. Forse arriverà anche qualche chiarimento in più riguardo le condizioni attuali del pluricampione del mondo, che non sarà nemmeno in conferenza online per continuare il suo recupero. E chissà per i test… Certo è che Honda spera di riaverlo presto, una speranza in più per chiudere un periodo nero.

Le date di presentazione

Gresini Racing: 15 gennaio, ore 11:00

WithU Yamaha RNF Team: 24 gennaio, ore 11:00

Pramac Racing: 2 febbraio

Monster Energy Yamaha MotoGP: 4 febbraio

Team Suzuki Ecstar: 4 febbraio

Repsol Honda Team: 8 febbraio

Ducati Team: ?

LCR Honda: ?

VR46 Racing Team: ?

Red Bull KTM Factory: ?

Tech3 KTM Factory: ?

Aprilia Racing: ?

Foto: motogp.com