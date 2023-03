MotoGP, Razali non ci sta: “La penalità data a Marquez è uno scherzo”

Il team CryptoDATA RNF si presenta in Argentina con il solo Raul Fernandez, visto che Miguel Oliveira ha subito un infortunio in seguito all’incidente provocato da Marc Marquez a Portimao. Un grosso danno.

L’ex pilota KTM aveva la possibilità di conquistare un ottimo risultato nel suo gran premio di casa e per una squadra satellite, spesso alle prese con la non facile ricerca di sponsor, queste sono occasioni mancate. Poi è arrivata anche la beffa con il forfait per il GP a Termas de Rio Hondo. Un vero peccato, anche perché già dai test il portoghese sembrava avere un buon feeling con l’Aprilia RS-GP.

Team RNF, Razali su Oliveira e Marquez

Razlan Razali ha confermato che Oliveira dovrebbe essere regolarmente presente nel Gran Premio delle Americhe nel weekend 14-16 aprile: “Sta bene, non serve un’operazione. Mi aspetto che si riprenda completamente in tre settimane, potrà correre ad Austin. Domenica era ancora capace di camminare e faceva squat per mostrare ai dottori di stare bene. Lunedì al risveglio gli sembrava di essere stato investito da un camion. O da Marquez!“.

Il team CryptoDATA RNF ha chiesto di applicare sanzioni più severe per guida irresponsabile e sconsiderata, come nel caso di Marquez a Portimao. Il team principal Razali aggiunge: “Qualcosa va fatto. Ci aspettavamo una punizione più pesante. Un doppio long lap è uno scherzo. Devo accettarlo, ma mi sono arrabbiato e ancora di più quando ho saputo che Miguel non avrebbe potuto correre in Argentina. Quando ci siamo calmati, abbiamo parlato con altri team manager e piloti. Non ho una soluzione, però bisogna discuterne nel dettaglio e non tenere la bocca chiusa“.

Il ricorso Honda sulla penalità

Marquez è stato punito con una doppia long lap penalty, che stando al primo comunicato avrebbe dovuto scontare a Termas de Rio Hondo, Poi, una volta saputo che lo spagnolo non sarebbe stato presente in Argentina, è stato specificato che la sanzione sarebbe stata scontata nella prossima gara nella quale sarebbe stato presente.

Il team Repsol Honda, però, ha presentato ricorso e c’è la possibilità concreta che lo vinca. Razali ha così commentato la vicenda: “Gli steward non sapevano che Marc sarebbe stato dichiarato non idoneo per l’Argentina. Ovviamente le sanzioni vanno applicate quando torni in pista. Avrebbero dovuto essere più intelligenti e formulare meglio le decisioni“.

Foto: MotoGP