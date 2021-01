Razlan Razali ripone grande fiducia nel suo pilota Franco Morbidelli. Si augura di vederlo molto in alto nella stagione MotoGP 2021, guai tecnici permettendo.

Franco Morbidelli campione del mondo MotoGP? Razlan Razali è pronto a scommetterci. Il boss Petronas SRT ripone grande fiducia nel pilota italiano, che riparte da vice-iridato in carica dopo una stagione 2020 in costante crescita. Tre vittorie, altri due podi e due pole position gli hanno permesso di chiudere come miglior pilota Yamaha (e con la M1 meno aggiornata…). Risultati che caricano la squadra satellite in vista della nuova stagione.

“L’anno scorso non ha iniziato in maniera costante. Problemi alla moto e l’incidente in Austria hanno influenzato le sue prestazioni” ha sottolineato Razlan Razali all’agenzia di stampa malese Bernama. “In seguito però è stato ben più costante degli altri ed è riuscito a finire secondo in campionato. Se quest’anno non deve affrontare problemi tecnici, può essere campione del mondo.” La struttura satellite Yamaha quindi non nasconde di puntare molto in alto in questa nuova stagione.

Scattato ad inizio 2020 all’ombra di Fabio Quartararo, reduce da un ottimo esordio MotoGP, ‘Morbido’ è riuscito a lavorare senza particolari pressioni. Una stagione iniziata sottotono per problemi che non dipendevano da lui, prima di riuscire ad emergere, superando in classifica iridata tutti i compagni di marca. Quest’anno potrà anche fare tesoro della grande esperienza mondiale del nuovo compagno di box Valentino Rossi. L’ex iridato Moto2 sarà pronto per puntare al bersaglio grosso anche in classe regina?

Foto: motogp.com