MotoGP, Razali trova il nuovo main sponsor: Withu pagherà una penale

A Valencia il team Withu Yamaha RNF si scioglierà per iniziare una nuova pagina MotoGP dal test di Valencia. La squadra di Razlan Razali lascerà la Casa di Iwata, come annunciato in primavera, per legarsi all’Aprilia. Sarà il nuovo team satellite del costruttore veneto e schiererà la line-up piloti scelta insieme a Massimo Rivola e formata da Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Lascia anche il marchio italiano WithU di Matteo Ballerin, al suo posto verrà confermato CryptoDATA Tech.

Razali e la rincorsa agli sponsor

Razlan Razali nel 2021 ha dovuto affrontare l’addio del colosso petrolifero Petronas, al termine di una collaborazione triennale che ha accompagnato il team dall’esordio in MotoGP. Insieme hanno raggiunto il secondo posto in classifica piloti con Franco Morbidelli nel 2020, conquistando un totale di sei vittorie tra l’italiano e Fabio Quartararo. L’arrivo di Valentino Rossi in squadra, con l’ingaggio garantito dalla Yamaha, ha portato ad un forte calo dei risultati, ma alla base della scissione tra Razali e Petronas ci sarebbero ben altri motivi che sfiorano anche questioni personali. A quel punto il manager malese ha chiuso i team Moto3 e Moto2, licenziato parte dello staff e trovato un nuovo main sponsor nel gruppo energetico italiano WithU.

Insieme hanno firmato un accordo triennale, ma il gruppo di Ballerin ha deciso di lasciare dopo appena una stagione, a causa dei problemi finanziari seguenti alla guerra in Ucraina. Infatti la società “Europe Energy”, che appartiene anche a Ballerin, non produceva elettricità, ma la commerciava soltanto e i prezzi sono aumentati sconsideratamente. Saranno i legali a decidere a quanto ammonterà la penale dell’investitore veneto per la rescissione anticipata del contratto.

Nuovo main sponsor per la stagione MotoGP ’23

A campeggiare sulle livree delle Aprilia RS-GP22 di Oliveira e Fernandez ci sarà il nuovo main sponsor CryptoDATA Tech, apparso già come sponsor ufficiale del GP d’Austria nel 2022. Ha concordato anche una sponsorizzazione personale con Jorge Martin e dal GP d’Australia è stato co-sponsor della Yamaha RNF. Inoltre la società WispR Communication, che appartiene a CryptoDATA Tech, funge da sponsor personale del pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró

Al GP di Valencia, come anticipa Speedweek.com, CryptoDATA Tech si presenterà come il nuovo main sponsor del team clienti Aprilia. In occasione del test MotoGP di Valencia dell’8 novembre sulle Aprilia del team RNF non vedremo le livree 2023. E probabilmente non potranno neppure pubblicizzare il marchio Aprilia, dato che l’accordo con Yamaha cesserà il 31 dicembre 2022. CryptoDATA Tech è una società con sede in Romania che sviluppa soluzioni hardware e software per la sicurezza informatica basate sulla tecnologia blockchain.

Foto WithU Yamaha RNF