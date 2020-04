MotoGP, Razali: “Dobbiamo ancora capire l’affare Valentino Rossi”

Nessun contatto finora tra Valentino Rossi e Petronas per la stagione MotoGP 2021. Razlan Razali: "Spero che mandi almeno un WhatsApp".

Yamaha si è affrettata a scritturare Fabio Quartararo per il biennio 2021-2022 di MotoGP. I vertici di Iwata hanno voluto blindare “il nuovo” e mettere da parte Valentino Rossi, assicurandogli un posto nel team satellite Petronas SRT. Con lo stop al Mondiale anche il mercato piloti è fermo al palo. Ma Razlan Razali vorrebbe chiarire quanto prima il futuro della sua scuderia e line-up piloti. E nel caso di annullamento della stagione 2020 vorrebbe il congelamento dei contratti, quindi il rinvio del salto di Quartararo nel team factory al 2022.

Non ci sarà apertura di campionato prima di agosto, quindi Valentino Rossi dovrà chiarire definitivamente il suo futuro senza correre neppure un GP. Il campione di Tavullia sembra orientato a continuare, ma finora nessun contatto tra lo staff VR46 e la squadra malese. “Continuo a controllare il mio telefono ogni giorno e finora non ho visto nulla! Spero che almeno Valentino invierà un WhatsApp o qualcosa del genere!“, ha scherzato Razali a Crash.net. “Finora niente, quindi lo lasciamo aperto per lui. Se succede, è qualcosa che sicuramente penseremo. Non lo ignoreremo. È un nove volte campione del mondo e ha molto peso in termini di marketing ed esposizione. Ma dobbiamo davvero capire l’affare. Quali sono le cose da fare e da non fare? Dobbiamo capire cosa vuole“.

Non tutto è scontato nel rinnovo di Valentino Rossi. Ad esempio, chi pagherà il suo contratto, visto che Yamaha gli ha promesso un ingaggio da pilota ufficiale. Inoltre Iwata dovrà pagare il noleggio della sua YZR-M1. E ancora, si dovrà stabilire se trattasi di un contratto annuale o con opzione sul 2022. Infine, che fine farà il suo staff di meccanici e tecnici una volta che lascerà la MotoGP? Nelle dichiarazioni di Razali c’è molto interesse a Valentino Rossi per il suo peso pubblicitario più che come pilota. Quindi c’è da accordarsi anche sugli eventi commerciali.