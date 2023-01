MotoGP, Raul Fernandez: “Le Case vogliono sangue nuovo”

Raul Fernandez sta per intraprendere la sua seconda stagione in MotoGP. Arrivato nella massima serie del Motomondiale in qualità di vicecampione, vincendo otto gare nel campionato Moto2 2021, non ha brillato in sella alla KTM RC16 del team Tech3. Ha raccolto solo 14 punti e pagato a caro prezzo la prima parte del campionato, con la prima zona punti arrivata in Catalunya. A quel punto i giochi di mercato erano quasi fatti…

Raul Fernandez e l’incontro con Massimo Rivola

Nel 2023 il pilota spagnolo classe 2000 correrà con l’Aprilia RS-GP del nuovo team satellite CryptoDATA RNF. Il suo compagno di box Remy Gardner non ha trovato sbocchi in MotoGP ed ha dovuto ripiegare in Superbike, mentre Raul Fernandez ha saputo destreggiarsi meglio sul mercato piloti abbracciando il progetto di Massimo Rivola e Razlan Razali. “Sono molto grato a Rivola, perché è stata una delle prime persone interessate a farmi entrare in MotoGP“. L’attenzione del tecnico ex F1 su di lui è di lunga data, ma toglierlo dalla rete KTM non è stato semplice. “La mia situazione con KTM mi ha impedito di ascoltare le offerte e il destino – ha raccontato il pilota sul canale YouTube di Manuel Pecino -. Alla fine sono arrivato a lavorare con Rivola. E’ una persona meravigliosa, sono molto contento di lavorare finalmente con lui, perché lo ritengo un buon consigliere e scopritore di talenti“.

Con Aprilia per puntare in alto

A disposizione di Raul Fernandez la specifica 2022 della Aprilia con cui Aleix Espargarò e Maverick Vinales hanno collezionato buoni risultati. Sarà il primo team satellite della Casa di Noale nella nuova era MotoGP, a disposizione un retroterra tecnico di grande spessore. “Uno come Massimo, che viene dalla F1, ha studiato alla Ferrari e ha tanti anni di esperienza automobilistica“, ha proseguito l’ex pilota KTM. “Penso che anche le motociclette si adattino a questo stile. Del resto un pilota è un pilota qualunque cosa accada… Le Case vogliono piloti giovani, sangue nuovo“.

A metà 2021 aveva intenzione di proseguire nella middle class anche nell’anno successivo, per rigiocarsi il titolo iridato. Difficile però rifiutare la chiamata che arriva dalla Top Class, anche se non ci si sente pronti al 100%. Ha regalato weekend di grande emozioni lottando fino all’ultimo con Gardner con cui ha ricondiviso il box nel passaggio in Tech3. “In quel momento la mia mentalità non era quella di passare alla MotoGP. Qualunque cosa accada quest’anno e il prossimo – ha concluso Fernandez – è di cercare di lottare per un Mondiale“.