MotoGP, rabbia Vinales: “Il problema è la moto, non le gomme”

Maverick Vinales deluso dopo la gara MotoGP a Misano. Giro record nelle qualifiche, 6° in gara: "Difficile mantenere alta la motivazione".

Ancora una volta Maverick Vinales delude nel risultato finale. Dopo un inizio di stagione MotoGP travolgente a Jerez, il pilota di Figueres ha lamentato problemi ai freni a Brno e in Austria. Come troppo spesso accade risulta gigante nel giro secco, ma sulla distanza di gara non riesce a domare la sua Yamaha M1. Ritorna a galla il vecchio problema di gestire la moto a serbatoio pieno, non riesce a delineare le traiettorie ideali e non sa trovare spiegazioni per trovare soluzioni.

La frustrazione cresce e sappiamo quanto Vinales sia ancora fragile dal punto di vista psicologico. In passato non ha saputo reggere la pressione e lo stress, si è affidato ad uno psicologo sportivo, ma il rischio di sprofondare nel vortice dei problemi tecnici è ancora latente. La scelta della gomma hard potrebbe essere la causa del week-end in salita? “Nelle FP1 e FP4 ho fatto registrare buoni tempi con la gomma dura. Non so cosa rispondere. Non lo so davvero. Penso che la mia scelta di gomme sia stata giusta, ma è andata così nelle ultime gare“.

Gap tra qualifiche e gara

Sesto posto finale, in classifica piloti MotoGP adesso risulta 5° a pari punti con Valentino Rossi. “Il problema è che non abbiamo spiegazioni sul perché le cose non stanno andando bene. È difficile mantenere fiducia e motivazione. Devo cambiare il mio stile di guida 70 volte durante il fine settimana per far funzionare la moto e poi ho di nuovo problemi in gara. Forse non dovrei essere così entusiasta quando vado bene nelle qualifiche“.

Il GP di Misano è iniziato sotto una cattiva stella: partito dalla pole ha subito perso quattro posizioni alla partenza, scivolando fino alla settima e recuperando una piazza nel finale. Non riesce a capacitarsi del gap personale fra giro secco e passo gara. “A volte sento che dipende dalle gomme, ma stavolta non è così. La moto non funziona – conclude Maverick Vinales – e i miei problemi non dipendono dalle gomme… Ieri (sabato, ndr) ho fatto il record dalla pista. Non credo di aver dimenticato di guidare una moto dopo 24 ore”.