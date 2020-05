Da mercoledì i motociclisti professionisti sono tornati ad allenarsi sul circuito di Andorra-Pas de la Casa. Un tracciato situato ad un’altitudine di 2.400 metri, che ha riaperto le sue porte. I primi a rimettersi in sella sono stati Tito Rabat e Alex Rins, nuovamente in pista a poco meno di due mesi dallo stop a causa dell’emergenza sanitaria. Non gli unici a ricominciare, tra piloti MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, Superbike, Supersport, Endurance, BSB.

Si comincia a preparare ‘la ripartenza’. L’attività è scattata seguendo un protocollo studiato per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19. Parliamo di una ventina di piloti di livello internazionale, suddivisi in due gruppi per non averne troppi insieme in pista. Non le condizioni ideali però: i programmi sono stati un po’ rimescolati a causa della pista bagnata. Pol Espargaró ha fatto solo da spettatore (entrerà in azione nei prossimi giorni), mentre Tito Rabat è stato protagonista di un piccolo incidente, come ha fatto vedere lui stesso sui social.