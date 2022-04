MotoGP, quote scommesse: i bookmaker sono con Marc Marquez

Il campionato del mondo di MotoGP naviga nell’incertezza, senza un vero condottiero che al momento sappia recitare il ruolo di favorito. Enea Bastianini comanda la classifica con due vittorie nelle prime quattro gare e arriva a Portimao con 61 punti in classifica. Inseguono Alex Rins (Suzuki) a quota 56 e Aleix Espargarò (Aprilia) a 50 punti. I piloti che alla vigilia del Mondiale erano i principali candidati allo scettro iridato, chi per un motivo e chi per un altro, arrancano nelle retrovie.

Fabio Quartararo, alle prese con una Yamaha M1 che difetta in termini di potenza sui rettilinei e di grip al posteriore, si attesta 5° in classifica a 17 lunghezze dal leader romagnolo. Soltanto 12° Pecco Bagnaia a ben 38 punti dal collega di marca. Seguito da Marc Marquez a 21 punti (-40 dalla vetta), anche se bisogna sottolineare che il campione della Repsol Honda ha saltato due Gran Premi a causa del nuovo caso di diplopia conseguente alla caduta nel warm-up di Mandalika. Adesso che il campionato di MotoGP approda in Europa per la quinta tappa stagionale, sul circuito dell’Algarve, le idee dovrebbero iniziare a chiarirsi e il paddock dovrebbe ritrovare il suo attore primario. Il condizionale è d’obbligo…

Marquez padrone della MotoGP?

Ma i bookmakers sembrano non nutrire dubbi: è ancora Marc Marquez il super favorito e la vittoria del Mondiale viene quotata a 3,25. Nonostante non sia ancora al top della forma dopo l’incidente di Jerez 2020 e debba seguire un lungo piano di fisioterapia al braccio destro, per gli allibratori internazionali non c’è nessuno che possa mettergli il bastone tra le ruote. D’altronde la stratosferica rimonta di Austin in cui ha guadagnato 18 posizioni in 20 giri di gara ha ricordato di cosa sia capace l’otto volte campione iridato. L’unico antagonista sembra Fabio Quartararo la cui vittoria mondiale viene valutata 4,00. Il campione in carica è l’unico alfiere della Yamaha a riuscire a spremere la YZR-M1, pur rivelandosi molto critico nei confronti dell’ultima specifica di motore.

Pecco Bagnaia è il “grande atteso” in questa stagione MotoGP. Caduta a Losail, un punto conquistato a Mandalika, 5° posto a Termas e Austin. Il feeling con la nuova Ducati GP22 è ancora da ottimizzare e non ha mancato di mostrare segni di nervosismo in più di una occasione, segno che la moto non risponde ancora in pieno alle sue esigenze. Ma in Portogallo è tra i favoriti dopo le ottime prestazioni su questo circuito nella stagione 2021, dove ha collezionato un 2° posto e una vittoria nella doppia gara. La vittoria iridata del vicecampione piemontese viene quotata a 6,50.

Bastianini e gli altri favoriti

Grande interesse per gli scommettitori potrebbe attirare il 7,00 affibbiato a Enea Bastianini, leader provvisorio di classifica con già due vittorie all’attivo. Ottimo il feeling con la Desmosedici GP21, ha dimostrato di saper gestire la gomma posteriore come pochi altri, ha carattere e fame agonistica. Il pilota del team Gresini Racing potrebbe essere la vera rivelazione di questo campionato se saprà dimostrare consistenza di risultati e pochi cali di attenzione. La Suzuki GSX-RR non ha dimostrato ancora tutto il suo potenziale, ma è sempre presente nel gruppo di testa. Alex Rins viene quotato a 8,50, Joan Mir a 10,00. I bookmaker sembrano non dare nessuna possibilità, invece, a Franco Morbidelli in sella alla Yamaha del team factory. La sua vittoria iridata viene premiata a 126,00!