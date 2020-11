Fabio Quartararo, a Portimao l'ultimo round in Petronas SRT. Qualche rammarico per com'è andato il 2020, ma "Speriamo di chiudere con un gran risultato."

Questo fine settimana Fabio Quartararo concluderà il biennio in Petronas SRT, passando l’anno prossimo in Yamaha factory. Possiamo dire che il pilota francese è il grande deluso, visto che ad inizio stagione era il grande favorito per la corona MotoGP. Decisamente non è andata secondo i piani, ma il pilota #20 punterà a fare del suo meglio nell’ultima tappa di questo particolare 2020. L’obiettivo è regalare un risultato di peso alla squadra che gli ha permesso l’esordio nella classe regina due stagioni fa.

L’Autódromo do Algarve non è esattamente una pista nuova per lui, visti i trascorsi nel CEV Moto3, ma sono passati ben sei anni, con anche lavori di riasfaltatura. Non ha nemmeno girato assieme agli altri piloti MotoGP, in azione in sella a moto stradali durante i recenti test privati. Come si comporterà quindi in sella alla sua M1? Bisogna anche cercare di raddrizzare, per quanto possibile, il piazzamento in classifica iridata: negli ultimi GP infatti è sceso in 5^ posizione, terzo pilota Yamaha dietro a Morbidelli (2°) e Viñales (4°).

“È trascorso tanto tempo da quando ho corso a Portimão!” ha ammesso Fabio Quartararo in vista del GP del Portogallo. “Mi ricordo però che la pista è un ottovolante, con tanti importanti saliscendi.” E sul 2020, “È un peccato non aver portato la lotta mondiale fino all’ultima gara” ha ammesso. “Ora però voglio divertirmi. Per prima cosa però dovremo ritrovare il buon feeling e la velocità che abbiamo perso da Le Mans. Speriamo di poter chiudere il 2020 e questo biennio col team con un gran risultato.”