MotoGP, Quartararo attende Sepang: “Capirò subito se la Yamaha è migliorata”

Si avvicina sempre di più il momento nel quale Fabio Quartararo scoprirà se la Yamaha ha assecondato le sue richieste oppure no. Dal 10 al 12 febbraio a Sepang ci sarà il primo test pre-campionato e in Malesia avrà modo di constatare il livello della nuova M1.

Prima ancora ci sarà lo shakedown dei collaudatori e sicuramente avrà l’occasione di confrontarsi con Cal Crutchlow, però non vede l’ora di provare in prima persona la moto 2023. Si aspetta dei miglioramenti netti per quanto riguarda grip posteriore, accelerazione e velocità massima. Tre aree importanti nelle quali la casa di Iwata ha lavorato in questi mesi per tornare a vincere.

MotoGP, Quartararo aspetta impazientemente il test a Sepang

Quartararo ha grande voglia di tornare a correre in pista ed è sicuro che capirà subito se la Yamaha è davvero migliorata: “Nei primi cinque giri – spiega a roadracingworld.com – saprò se la moto va bene, soprattutto in velocità massima. Per quanto concerne il telaio e altri dettagli serviranno più giri. Ma sul motore capirò subito se andrà bene oppure no. Non vedo l’ora che arrivi Sepang“.

Il test a Misano Adriatico era stato molto incoraggiante, il nuovo motore gli aveva regalato entusiasmo e fiducia. Poi nel test finale a Valencia le cose non hanno funzionato e il team non ha mai davvero chiarito i motivi. Ovviamente l’auspicio dei piloti sarà quello di non avere intoppi a Sepang e di poter disporre di maggiore velocità in rettilineo.

Quartararo e la somiglianza con Valentino Rossi

A livello di personalità c’è qualcuno che ritiene che Fabio assomigli a una leggenda come Valentino Rossi, uno che è stato il punto di riferimento della MotoGP per tanti anni. Impossibile imitarlo, però si può comunque lasciare il proprio segno nel motociclismo in modo diverso.

Il francese ha risposto così sull’accostamento al nove volte campione del mondo: “Avere la mia personalità è qualcosa di grandioso, perché ci sono dei piloti che possono essere super veloci ma non hanno personalità. Io ho la mia ed è diversa da quella degli altri. È vero che molti dicono che ho un carisma simile a quello di Valentino ed è una grande cosa“.

Quando il ritiro dalle corse?

Se Rossi ha corso fino in MotoGP a 41 anni, invece Quartararo pensa di ritirarsi prima. Oggi non sa dire quando con precisione, però intanto ipotizza di andare avanti ancora per un bel po’: “Vorrei essere altri dieci anni in MotoGP. Molto dipende dagli infortuni, spero di non subirne molti. Mi piacerebbe correre fino a 32-33 anni“.

Il pilota del team Monster Energy Yamaha compirà 24 anni ad aprile, ha ancora tante stagioni davanti a sé per arricchire la sua bacheca di trofei. Intanto spera di tornare ad essere campione del mondo nel 2023 e darà tutto per prendersi una rivincita su Pecco Bagnaia e Ducati.

Foto: Yamaha Racing