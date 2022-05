MotoGP, Quartararo rubacuori: flirt con una tennista, svolta su un’attrice

Dalle pagine di gossip internazionale arriva una curiosa storia riguardante il campione in carica di MotoGP Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale con 102 punti, ha sempre concluso in top-10 nelle prime sette gare, conquistando una vittoria a Portimao e due podi, in Indonesia e a Jerez. Nonostante la sua YZR-M1 abbia qualcosa in meno rispetto alle moto rivali in termini di velocità di punta, riesce a fare la differenza grazie ad un feeling quasi osmotico con il prototipo di Iwata. Nel prossimo GP d’Italia proverà a difendere la leadership tallonata da Aleix Espargarò ed Enea Bastianini a meno 4 e 8 punti di distanza.

Quartararo fra tennis e cinema

A proposito di feeling, il pilota di Nizza nelle ultime settimane sembra riuscire ad instaurarlo perfettamente anche con il gentil’ sesso… La 19enne star del tennis Emma Raducanu e Fabio Quartararo hanno fatto parlare a lungo di sé dopo uno scambio di messaggi e like sui social. Tanto che molti fan si sono chiesti se stessero intraprendendo una love story. Un rapporto reso ancora più entusiasmante dal fatto che la tennista è un’amante delle quattro ruote e della velocità sin da quando era bambina, tanto da definirsi “una drogata di adrenalina“. Dopo una corrispondenza di amorosi sensi, però, lo scambio di simpatie social si è raffreddato, tanto che Emma ha smesso di seguire il fuoriclasse della MotoGP.

Cosa è successo? Secondo quando riferiscono i magazine di cronaca rosa la giovane tennista britannica ha saputo che Fabio Quartararo avrebbe intrapreso una storia d’amore con l’attrice 19enne Mimi Slinger. Nessuno dei due però conferma o smentisce. Del resto cosa dovrebbe confessare il leader del campionato? Non sarebbe di certo apprezzato per un comportamento simile. Quel che è certo è che entrambi hanno deciso al momento di non seguirsi sui social e di dedicarsi esclusivamente alle loro passioni, nelle quali sono tra i migliori al mondo. Il campione della Yamaha per adesso dedicherà mente e cuore al prossimo impegno italiano al Mugello.