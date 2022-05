MotoGP, Quartararo “licenzia” RNF: “Problemi con il team satellite”

A Le Mans Fabio Quartararo arriva da leader del campionato MotoGP dopo il trionfo di Portimao e il podio di Jerez. Il circuito di casa gioca a favore della Yamaha M1, con un rettilineo principale fra i più corti del Mondiale con i suoi 674 metri. Sa di giocarsi una buona possibilità per allungare il passo in classifica, ma bisogna fare i conti con una Ducati che sembra tornata all’attacco con Pecco Bagnaia.

Gara di casa per Quartararo

Il campione in carica può giocare sul fattore campo, con il pubblico sugli spalti che sarà tutto dalla sua parte. “Correre in casa a volte può essere una fonte di pressione o stress extra, ma voglio affrontare questo round come qualsiasi altro, godendomi l’atmosfera dei tifosi e delle gare“, ha detto il pilota di Nizza nel giovedì di conferenza stampa. Nelle ultime due edizioni del GP di Le Mans ha conquistato la pole position: “Cercheremo anche di fare delle buone qualifiche, perché è qualcosa di molto importante per noi”. La YZR-M1 riesce a dare il meglio di sé quando parte nelle prime posizioni, viceversa la pressione della gomma anteriore rischia di rivelarsi un freno per la gara.

Il mercato MotoGP

Le voci di mercato si rincorrono anche nel box Yamaha. La firma sul contratto di Quartararo con Yamaha sembra ormai scontata, ma si vocifera di un possibile addio del team RNF che ha avviato colloqui con Aprilia. Per il talento della MotoGP non sarebbe affatto un grosso problema: “Se rimango in Yamaha il prossimo anno, il fatto che ci siano solo due Yamaha in griglia non è proprio un problema. Anche perché abbiamo comunque problemi per fare buoni confronti con la nostra seconda squadra. Quindi per me non cambierebbe molto“.

La priorità è blindare la leadership e conquistare il suo secondo titolo mondiale. Nel GP di Le Mans un’occasione da non lasciarsi sfuggire e il programma del week-end è abbastanza chiaro: “La pista è completamente diversa da quella di Jerez. Sarà importante, come sempre, fare un buon lavoro venerdì. Dobbiamo trovare un buon ritmo e scegliere le gomme giuste per la gara“.