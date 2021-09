MotoGP, Quartararo “accoglie” Morbidelli: “Non mi interessa molto”

Fabio Quartararo si avvia verso il titolo MotoGP 2021. Da Misano ritroverà Franco Morbidelli nel box, ma l'accoglienza è a dir poco gelida...

Cinque vittorie e tre podi in 11 Gran Premi, Fabio Quartararo ha scavato il vuoto in classifica MotoGP con un gap di 65 punti sul diretto inseguitore Joan Mir. Al suo primo anno nel team Yamaha factory, dove ha preso il posto di Valentino Rossi, ha guadagnato la fiducia massima dei vertici che gli hanno assegnato l’evoluzione della YZR-M1. I suoi risultati hanno mandato in tilt anche l’ex collega di box Maverick Vinales, che non aveva più alibi per giustificare i suoi alti e bassi. Da Misano ritroverà Franco Morbidelli, ma per lui poco conta. Il francese è un treno in corsa che guarda solo avanti: “Franco arriverà a Misano, ma non mi interessa molto, sono concentrato sulla mia stagione. Non guardo mai chi c’è nel lato sinistro del box“.

Ad un passo dal Mondiale

Si è presentato ai nastri di partenza già pronto dal punto di vista fisico-atletico, psicologico e tecnico, per evitare gli errori dell’anno scorso. “Ho riconosciuto tutti gli errori che ho fatto nel 2020, ho avuto qualche problema con la moto, ma anche con me stesso“, ha ammesso Fabio Quartararo a MotoGP. com. “Mi sono davvero arrabbiato sulla moto quando qualcosa è andato storto. E quando sei arrabbiato, allora non sei concentrato sul da farsi. Così ho imparato a mantenere la calma nelle situazioni difficili. Ecco perché sono molto più forte rispetto all’anno scorso“.

Nulla da fare per gli avversari alle prese con l’usura delle gomme. Per l’alfiere di Nizza non c’è circuito che tenga, è la sua stagione MotoGP d’oro. Forse la prima di una lunga serie. “Ho fatto enormi progressi in termini di esperienza e stile di guida. Yamaha ha apportato importanti miglioramenti alla moto. Sin dal primo giro senti dov’è il tuo limite… Uno dei miei punti di forza è sentire tutto ciò che cambia sulla moto. Penso che Yamaha si fidi sempre più di me“. Il titolo MotoGP è un affare da blindare, a cominciare dal GP di Aragon, un tracciato solitamente favorevole alle Suzuki. “Ma non voglio guardare i miei avversari, voglio solo pensare a me stesso e dove sono alla fine del week-end. Lo faccio gara dopo gara e penso che aiuti molto“.

