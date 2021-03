Stagione MotoGP 2021 al via in Qatar. Jack Miller e Joan Mir favoriti secondo i pronostici dei bookmakers. Valentino Rossi outsider a quota 26.00.

Poche ore al via della nuova stagione MotoGP 2021. Chi parte con i favori del pronostico al GP del Qatar? A giudicare dalle quote dei bookmaker il risultato (eventualmente) finale è un po’ sorprendente. E forse dettato dai risultati dei test IRTA di Losail di qualche settimana fa. Infatti il grande favorito è Jack Miller, neo pilota del team Ducati factory, che ha ben impressionato con quel giro record stabilito nella preseason. Forte di un lungo rettilineo dove ha potuto spremere il V4 della Desmosedici, la vittoria iridata dell’australiano è quotata 4.50. Per il marchio di Borgo Panigale sarebbe sicuramente un ottimo inizio, che premierebbe la scelta di rivoluzionare l’intera line-up piloti, mettendo fine alla lunga era Dovizioso.

L’altro favorito per la conquista del primo trionfo MotoGP è il campione in carica Joan Mir (5.50). Il maiorchino della Suzuki nel 2020 ha conquistato una sola vittoria, mostrando qualche difficoltà nel giro secco. Ma la costanza di risultati e l’ottimo grip in percorrenza curva ha premiato la GSX-RR, che si affermata con 12 punti di vantaggio su Franco Morbidelli (8.50). I bookmaker portano come terzo favorito il neo pilota del team Yamaha factory Fabio Quartararo. La sua vittoria iridata verrebbe premiata moltiplicando la posta in palio per 6.00. Occhi puntati anche su Alex Rins (6.50), reduce dal terzo posto nella stagione 2020. Il successo della Yamaha di Maverick Vinales vale 8.50.

Ma i veri outsider sono nomi ben noti che potrebbero davvero ribaltare le previsioni della vigilia. Di conseguenza regalare qualche sorriso agli scommettitori. A cominciare da Pecco Bagnaia a quota 17.00. Merita attenzione il terzetto Johann Zarco, Valentino Rossi e Miguel Oliveira a 26.00. Il pilota Honda che sembra destinato a chiudere davanti ai colleghi di marca è Pol Espargarò, a 13.00, anche se non conosce ancora perfettamente la RC213V. Grande assente Marc Marquez, che quindi resta fuori dalle puntate. Ma il fuoriclasse della MotoGP saprà sicuramente tornare tra i favoriti non appena metterà piede in pista.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri