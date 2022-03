MotoGP Qatar: Jorge Martín 5^ pole, Bastianini quasi colpaccio

Un binomio Ducati per le prime qualifiche della stagione MotoGP 2022. Jorge Martín ed Enea Bastianini mettono tutti in riga sotto le luci del tracciato di Losail. Ricordando che l’alfiere Pramac ha la moto più aggiornata, l’italiano la versione 2021… Ma conta il carattere dei due ragazzi, con ‘Bestia’ che sfiora la sua prima pole in top class, prima di arrendersi per un decimo. La terza piazza è per un Marc Márquez che continua a mostrare segnali importanti e che certo è da tenere d’occhio per la gara di domani. Ricordiamo tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanti Brad Binder e Quartararo

Si comincia con chi è rimasto fuori dalla top ten dopo le FP3. La maggiore sorpresa è il campione in carica Fabio Quartararo, ma assieme a lui troviamo anche le rosse di Zarco, Marini, Bezzecchi e Di Giannantonio, più tutte le KTM, il duo LCR Honda, la coppia RNF Yamaha e Viñales. Ed è da subito una lotta serrata, visti i distacchi davvero ridotti al minimo intravisti fin dalle prove libere. A referto un incidente per Darryn Binder che quindi provoca bandiere gialle e la cancellazione di alcuni degli ultimi giri. Uno dei penalizzati è Zarco, con un tempo da prima posizione ma infine 3°. Brad Binder passa in testa all’ultimo, segue Fabio Quartararo, i nomi dei due piloti ammessi alla Q2, da sottolineare infine anche la 5^ piazza di Marco Bezzecchi.

Q2: coppa rossa+Márquez

L’iridato 2021 ed una KTM si uniscono così agli altri dieci in attesa. Semaforo verde, inizia ufficialmente la prima battaglia per la prima pole position di questa nuova stagione mondiale. Impossibile dire chi è il maggior favorito per la prima casella in griglia, visto che sono tutti molto vicini: una situazione che si protrae dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Ecco emergere Jorge Martín, ma il suo posto non è al sicuro visto un grande ultimo giro di Enea Bastianini. Il colpaccio dell’italiano però non riesce, nell’ultimo settore accumula un ritardo sufficiente per dare il via alla festa in casa Pramac. Certo comunque in Gresini non hanno di che lamentarsi… Arriva così la 5^ pole per lo spagnolo, ma attenzione anche alla terza piazza di Marc Márquez.

Foto: Pramac Racing