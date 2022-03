MotoGP: Johann Zarco, brutta partenza e super rimonta. “Ero da top 5”

Enea Bastianini ha decisamente salvato l’altrimenti magro bilancio Ducati, ma non è stato l’unico. Lo scatto al via di Johann Zarco è decisamente da dimenticare, ma con calma ha disputato una gara in rimonta, arrivando a lottare in zona top ten. E proprio alla fine ecco la ‘beffa’ sul connazionale e campione MotoGP Fabio Quartararo, visto che riesce a soffiargli l’ottavo posto per appena sette millesimi! Ha limitato i danni non solo per Borgo Panigale ma anche in Pramac, visto il botto di Martín e Bagnaia, ma non manca un po’ di rimpianto per i problemi al via…

“Ho fatto la mia gara”

Anzi, il pilota francese fa mea culpa anche per i giorni precedenti. “Se vuoi lottare per il podio in MotoGP devi mettere tutto assieme fin dal primo giorno” ha sottolineato. “Ma venerdì ho avuto problemi tecnici e sabato sono stato sfortunato.” Domenica poi la gara si complica subito: 13° in griglia, è arrivato alla prima curva in 20^ piazza. “Sapevo che la partenza poteva essere il mio punto debole, ma ho avuto anche un piccolo problema all’anteriore.” Nonostante tutto eccolo risalire costantemente, fino a chiudere come seconda Ducati al traguardo dopo il vincitore Bastianini. “Alcune cadute mi hanno aiutato, ma io ho fatto la mia gara. Senza quegli inconvenienti avrei chiuso in top 5!” ha rimarcato.

“Ha un grande potenziale”

Si rimprovera però qualcosa a livello di gestione. “Non ho voluto rischiare troppo nei primi giri, ma se non lo fai non riesci a risalire. Infatti ho perso parecchio tempo nelle prime due tornate” ha ammesso. In seguito però ha dato il via alla sua corsa in “modalità Zen”, chiudendo con una sensazione di sollievo. “Il feeling era buono, ho preso i miei otto punti e fisicamente è andata bene.” Come sta andando la GP22? “Un commento tecnico possono farlo solo gli ingegneri. Ci sono ancora tante cose da sistemare ed io devo migliorare qualcosa a livello di guida, ma confermo che secondo me ha un grande potenziale.”

