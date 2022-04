MotoGP, prove libere a rischio: gara annullata o week-end falsato

L’aero cargo che trasporta le attrezzature della MotoGP ha lasciato la Nigeria e farà tappa a Salvador, in Brasile, per un’operazione di rifornimento, poi volerà subito verso l’Argentina. Una volta scaricate le casse verranno caricate sui tir per percorrere i 70 km che separano l’aeroporto di Tucuman dall’autodromo, dovendo passare per la dogana. Ci sarà sicuramente massima celerità nelle operazioni con l’appoggio governativo, ma sarà un Gran Premio di Argentina “falsato”.

Corsa contro il tempo a Rio Hondo

Ci sono 100.000 kg di materiali da scaricare, caricare e riscaricare sul circuito. Se prima di mezzanotte non dovessero arrivare i container il week-end potrebbe essere annullato. Inoltre gran parte del lavoro si svolge una volta che le casse verranno aperte, con i team interessati che dovranno revisionare le moto, ritrovandosi i prototipi con i settaggi utilizzati a Mandalika. Occorrono 12 ore prima le squadre siano pronti e i piloti possano uscire dai box in tutta tranquillità. Perché si tratta anche di una questione di sicurezza oltre che di preparazione tecnica e meccanica. Alla Red Bull KTM mancano sette casse, dieci al team Monster Yamaha, ai team Gresini Racing e Mooney VR46 manca tutto il materiale.

A rischio il sabato di MotoGP

Paolo Ciabatti fa sapere che in Ducati “mancano dieci casse… Ma abbiamo già tutte le moto e i motori. Mancano pezzi di ricambio, parte della decorazione del box e un set degli attrezzi completa“. Nulla a che fare con la situazione surreale che si vive in Gresini e VR46, praticamente a zero con i lavori. Le operazioni pre gara solitamente richiedono due giorni e condensarle in dodici ore rischia di penalizzare le squadre interessate dal ritardo del cargo. “Dipende a che ora arrivano le casse in pista e poi l’organizzazione dei team, se serve cambiare moto… Lavorare 24 ore consecutive è complicato, prenderanno una decisione dopo che apriranno le casse“, ha fatto sapere Andrea Dovizioso.

Le squadre attualmente ipotizzano che le prove libere possano iniziare sabato pomeriggio, con una sola sessione di prove libere per classe e le sessioni di qualifiche. Domenica warm-up prolungato e gare in base agli orari predefiniti. Inoltre molti piloti della MotoGP avrebbero una sola moto a disposizione. “Ci svantaggia davvero molto“, ha detto Luca Marini. “Non abbiamo niente e quando penso alla tuta che abbiamo messo nella scatola dopo la gara bagnata di Mandalika… ormai è sicuramente ammuffita. Probabilmente la tuta di pelle e i guanti dovranno essere gettati via“. Ma il vero problema sta nel lavoro dei meccanici durante la notte: “Abbiamo bisogno di dormire perché sarà un sabato stressante. Se i meccanici ai box hanno bisogno di aiuto, ovviamente io e Bezzecchi faremo del nostro meglio per aiutarli“.