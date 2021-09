MotoGP, pronti per il GP a Misano: gli orari TV su Sky Sport, DAZN, TV8

Motomondiale di scena a Misano, la parola alla pista. Tutti gli orari TV del GP di San Marino, in diretta su Sky Sport, DAZN e TV8.

Chiuso il giovedì di dichiarazioni con anche la conferenza stampa inaugurale, la parola passa alla pista. Ripartendo dagli strepitosi successi di Bagnaia in MotoGP e di Foggia in Moto3, ecco che si comincia la 14^ tappa stagionale a Misano. Si decide il titolo MotoE, vedremo poi come si comporteranno i protagonisti delle altre tre categorie, sperando in più di un successo dei nostri portacolori. La diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE). Su TV8 saranno visibili in diretta qualifiche e gare delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione Sky Sport e DAZN

Venerdì 17 settembre

8.20-8.50 MotoE Prove libere 1 (no diretta TV)

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2 (no diretta TV)

Sabato 18 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.20 MotoE Gara 1

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 19 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

10.05 MotoE Gara 2 (diretta solo su Sky Sport)

La programmazione TV8

Sabato 18 settembre

12.35-13.15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 Diretta MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 19 settembre

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com